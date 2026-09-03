Sabalenka ya no puede más con los periodistas: "Sois un chiste, piensa antes de decir cosas"

Aryna Sabalenka certificó ayer su paso a tercera ronda del US Open tras ganar a Polina Iatcenko de forma muy cómoda. Posteriormente, en la rueda de prensa postpartido, la bielorrusa y aún número uno del circuito tuvo de nuevo un encontronazo con otro periodista.

Ya ha habido muchas ocasiones en las que se ha cuestionado a Sabalenka por sus hobbies fuera del circuito, muy centrados en las redes sociales y en las marcas. Ahora que lleva tiempo sin obtener buenos resultados, muchos apuntan a esta faceta de influencer como el motivo de su mal rendimiento tenístico esta temporada.

En esta rueda de prensa le hicieron una pregunta sobre su estado de ánimo ahora que había comenzado el torneo, rechazando las insinuaciones de que la semana anterior había estado de fiesta en lugar de centrarse en eventos de marca.

"Es de broma lo vuestro"

"¿Cómo te sientes anímicamente ahora que ha empezado el torneo? Obviamente, la semana pasada hubo muchas fiestas, diversión y cosas por el estilo...", empezó preguntando el periodista.

A lo que Aryna contestó: "Es de broma lo vuestro. Fiestas. Diversión. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué se te ocurre pensar algo así? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Solo porque publiqué algo sobre actividades con marcas ya crees que he estado de fiesta?", rebatió de forma visiblemente molesta.

En un intento de calmar la situación, el periodista quiso aclarar por dónde iba la pregunta: "No estoy insinuando que estuvieras de fiesta... Digo que hay muchos eventos y cosas así. No estoy diciendo que vayas a las fiestas".

"Piensa antes de hablar"

Pero Aryna no lo tenía tan claro: "Literalmente has dicho eso". Se respiraba un ambiente muy tenso en la sala, en medio de un intercambio de 'puyitas' que no cesaban: "¿Perdón? Para que quede claro: no estoy insinuando que Aryna se esté divirtiendo en esas fiestas. Digo que hace muchas apariciones y que hay mucho que hacer".

Incluso reformulando la pregunta, llegó a tal punto la incomodidad que Sabalenka le quitó el turno de palabra: "Ahora que ha empezado el torneo, ¿notas que te estás poniendo más seria y competitiva?", seguía cuestionando, en busca de una respuesta, el reportero.

"Claro, antes no me tomaba las cosas en serio. Siguiente pregunta. Piensa antes de hablar", concluyó de esta manera la bielorrusa, muy cansada de que le sigan poniendo en una situación comprometida por sus compromisos con marcas.

Suma y sigue

Esta no es la primera vez que Sabalenka se enfada tras ser preguntada por algo parecido. Hace un par de días, tras certificar su primera victoria en Nueva York: "La semana pasada estabas con muchas cosas y ahora es solo enfocarte en el tenis. ¿Cómo mantienes esa concentración?", preguntaron a Aryna.

A lo que ella quiso zanjar tajantemente el tema: "¿Por qué piensas que la semana pasada no estuve enfocada en el tenis?".

Sabalenka parece que no tiene solamente un intercambio de pelota dentro de la pista, sino que fuera de ella también tiene que afrontar este tipo de declaraciones.