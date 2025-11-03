Sabalenka y Pegula toman posiciones en las WTA Finals

Las WTA Finals afrontan este lunes una nueva jornada del grupo Serena Williams con dos nuevos partidos que pueden dejar ya prácticamente definida la primera de las semifinalistas de esa lado del cuadro.

En el primer partido de la jornada individual (15.00 horas), Iga Swiatek y Elena Rybakina se enfrentarán en el duelo de favoritas, ambas con una victoria cada una en su casillero tras la primera jornada. A continuación, las estadounidenses Amanda Anisimova y Marian Keys se medirán en busca de su primer triunfo en Riad.

Anisimova perdió en su debut contra Rybakina por un contundente 6-3, 6-1; mientras que Keys sucumbió a Iga Swiatek por un claro 6-1 y 6-2.

En el grupo Stefanie Graf, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula se colocaron al frente tras sus respectivas victorias del domingo. La vigente campeona, Coco Gauff, tercera jugadora del mundo, estrenó con derrota la defensa del título, superada por Pegula, que cumplió con la revancha pendiente y ganó a una rival con la que había perdido hace un año, en esta competición y el mismo escenario.

Pegula ganó por 6-3, 6-7(4) y 6-2 en dos horas y cuarto y alargó su particular dominio sobre Gauff, a la que ya había vencido en cuatro de los siete cara a cara que ambas habían protagonizado.

Sabalenka ejerce de favorita

Por su parte, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka inició su participación en las WTA Finals con dominio y arrolló a la italiana Jasmine Paolini, a la que ganó por quinta vez seguida, por 6-3 y 6-1 en setenta minutos.

La campeona del Open de Estados Unidos afronta la conquista de un título que se le resiste, que ha acariciado en varias ocasiones pero que no termina de lograr.