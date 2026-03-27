Sabalenka, a un paso del ‘Sunshine Double’ tras tumbar a Rybakina en Miami

Aryna Sabalenka sigue lanzada y ya está en la final del WTA 1000 de Miami, donde se queda a una victoria de completar el prestigioso ‘Sunshine Double’. La número uno del mundo se impuso con autoridad a Elena Rybakina, número dos del ranking, por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 17 minutos.

La bielorrusa firmó un tramo demoledor en el partido, encadenando seis juegos consecutivos desde el 4-4 del primer set hasta el 4-0 del segundo, un parcial que terminó por decantar una semifinal de alto nivel que reedita una de las grandes rivalidades del circuito.

El duelo llegaba marcado por los precedentes recientes entre ambas, con la final de Indian Wells, donde Sabalenka salvó una bola de partido para proclamarse campeona, y la del Open de Australia, en la que Rybakina se llevó el título. Esta vez, la número uno no dio opción.

“Realmente disfruto de nuestra rivalidad. Es una jugadora increíble, siempre me lleva al límite y hoy pude desplegar un gran tenis”, explicó Sabalenka tras el encuentro.

Con esta victoria, la bielorrusa alcanza por segundo año consecutivo la final de Miami y mantiene una racha impecable en el torneo, donde todavía no ha cedido un solo set. Su solidez al servicio volvió a ser clave, ganando el 71% de sus juegos con saque y aprovechando cuatro de las ocho oportunidades de break que tuvo.

Ahora, buscará el título ante Coco Gauff, número cuatro del mundo, en una final con el cara a cara igualado a seis victorias por lado. El último enfrentamiento cayó del lado de Sabalenka en las WTA Finals, aunque Gauff se llevó la final de Roland Garros.

El objetivo es claro. Completar el ‘Sunshine Double’, un logro reservado a unas pocas elegidas en la historia del tenis femenino, como Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka o Iga Swiatek.

Además, esta edición de Miami podría dejar un hito aún mayor. Si Jannik Sinner también conquista el título en el cuadro masculino, sería la tercera vez en la historia en la que un jugador y una jugadora logran el ‘Sunshine Double’ en el mismo año.

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Por ahora, Sabalenka ya está a un solo paso de completar una de las giras más dominantes que se recuerdan.