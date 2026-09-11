Sabalenka, a un paso de igualar a Serena: cuarta final consecutiva en Nueva York

Nueva York, territorio Sabalenka. La bielorrusa se clasificó para la final del US Open, su cuarta consecutiva, tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula, su víctima favorita en Flushing Meadows.

Sabalenka, campeona en 2024 y 2025, se impuso por 7-5 y 6-2 en solo 1 hora y 20 minutos, y se ha convertido en la auténtica bestia negra de Pegula en Nueva York, a la que ya venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

La bielorrusa perderá el número uno del mundo el lunes en favor de la kazaja Elena Rybakina después de 99 semanas en lo más alto del ranking, pero el sábado intentará ganar por tercera vez el US Open.

Su rival no será otra que Elena Rybakina, quien derrotó a Coco Gauff en tres sets y disputará su primera final en Nueva York. Será la cuarta de un 'grande' para la kazaja, campeona del Wimbledon en 2022 y del Open de Australia 2026.

El de este jueves era el primer partido de Sabalenka desde que cedió el número uno, y la bielorrusa quiso dar un golpe sobre la mesa.

Agradeció el cariño del público pese a competir contra una estadounidense, confesó que estaba "desesperada" por clasificarse para la final.

Sabalenka había protagonizado un muy buen inicio de temporada con victorias en Brisbane, Indian Wells y Miami, tras caer ante Rybakina en la final de Australia, pero el año empezó a descarrilarse para ella con las giras de tierra y hierba.

Noticias relacionadas

Llegó con muchas dudas al US Open después de pasar con más pena que gloria por Canadá y Cincinnati, pero pugnará por su tercer título en Nueva York y su quinto 'grande', con los dos que también conquistó en Australia.