Sabalenka mete miedo en Nueva York

Aryna Sabalenka sigue avanzando con paso firme en el US Open. La número uno del mundo arrolló este miércoles a la rusa Polina Iatcenko (160ª) por 6-1 y 6-1 en apenas 53 minutos para plantarse en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

La bielorrusa, campeona en Nueva York en 2024 y 2025, busca convertirse en la primera mujer en mucho tiempo en conquistar el torneo tres años consecutivos. Además, el reto tiene un aliciente añadido: Sabalenka necesita defender su número uno del mundo, que ocupa desde hace 98 semanas consecutivas y que tiene amenazado por la kazaja Elena Rybakina.

Iatcenko, que había superado la fase previa para disputar por primera vez un Grand Slam, llegaba a la segunda ronda después de imponerse en su debut a la mexicana Renata Zarazúa. Sin embargo, apenas pudo plantar cara a una Sabalenka que dominó el encuentro de principio a fin.

La número uno del mundo se apuntó seis breaks y cerró el partido en su segunda oportunidad de victoria, sin conceder ninguna opción real de reacción a su rival.

El contundente triunfo supone además un pequeño alivio para Sabalenka, que está atravesando una temporada más irregular de lo habitual. Perdió la final del Open de Australia, alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y se despidió en cuarta ronda de Wimbledon. Tampoco encontró buenas sensaciones durante el inicio de la gira norteamericana de pista dura, con eliminaciones en Toronto y Cincinnati.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir recuperando confianza. En tercera ronda se enfrentará a la uzbeka Kamilla Rakhimova, número 92 del mundo, en principio un obstáculo asequible para la defensora del título.

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Y hay un dato que refuerza todavía más el dominio de Sabalenka en los grandes. No pierde en segunda ronda de un Grand Slam desde 2020, precisamente en el US Open. Desde entonces, acumula 23 victorias consecutivas en esta ronda de los cuatro grandes.