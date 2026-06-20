Sabalenka se lleva otro rosco ante Pegula y se queda sin final en Berlín

Jessica Pegula será la gran protagonista de la final del WTA 500 de Berlín después de firmar una de las victorias más contundentes de la temporada. La estadounidense derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 6-7(3) y 6-0 y dejó fuera a la número uno del mundo tras un tercer set demoledor.

La estadounidense, actual número 4 del ranking WTA, salió a la pista con las ideas muy claras y golpeó primero. Un temprano break le permitió tomar el control del encuentro y gestionar la ventaja durante toda la primera manga. Aunque desaprovechó varias oportunidades para ampliar la diferencia, terminó cerrando el set por 6-4 al aprovechar su primera bola de set.

Pegula se carga a Sabalenka y jugará la final en Berlín / EFE

La reacción de Sabalenka llegó en el segundo parcial. La bielorrusa elevó el nivel y parecía tener el partido bajo control cuando se colocó con una ventaja de 5-2 y dispuso de dos bolas de set. Sin embargo, dejó escapar la oportunidad y permitió que Pegula igualara nuevamente la contienda.

El set acabó resolviéndose en un tie-break marcado por las interrupciones provocadas por la lluvia y por las dificultades de ambas jugadoras para mantener el servicio. En ese escenario, la número uno del mundo mostró mayor solidez y logró forzar la tercera manga.

Lo que parecía el inicio de una remontada terminó convirtiéndose en un monólogo de la estadounidense.

Con el partido completamente abierto, Pegula firmó un set final impecable. La norteamericana dominó todos los intercambios, castigó las dudas de su rival y encadenó seis juegos consecutivos para endosarle un contundente 6-0 a la líder del circuito.

Sabalenka se llevó otro rosco ante Pegula / EFE

Ni la nueva interrupción por lluvia logró alterar la dinámica de una jugadora que se mostró muy superior en el tramo decisivo del encuentro y que cerró el triunfo en su tercera bola de partido.

Gracias a esta victoria, Pegula peleará por el título en Berlín ante la vencedora de la segunda semifinal, que enfrenta a Linda Noskova y Alexandra Eala, dos de las jóvenes jugadoras con mayor proyección del circuito femenino.

A pocos días del inicio de Wimbledon, la estadounidense lanza así un serio aviso al resto de candidatas y confirma que llega a la gran cita sobre hierba en uno de los mejores momentos de su temporada.