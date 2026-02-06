Sabalenka, sin filtro sobre Paula Badosa: "Las dos pensamos que la otra era una z****"

‘Sabadosa’ es una de las duplas más populares del tenis mundial. Las dos tenistas, que en ocasiones tienen que verse las caras en la pista, se consideran “almas gemelas” y mejores amigas desde hace años. La pareja está formada por la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la catalana-neoyorquina Paula Badosa. Juntas comparten momentos de diversión durante los torneos del circuito.

En el Open de Australia de 2026, ambas coincidieron en el torneo, aunque no llegaron a enfrentarse entre sí. Paula Badosa fue eliminada en segunda ronda frente a la rusa Oksana Selekhmeteva. La catalana, que volvía a disputar un Grand Slam desde Wimbledon, llegaba con muchos puntos que defender tras haber sido semifinalista en 2025.

En el caso de Sabalenka, que no se cruzó con Badosa, sí alcanzó la final, aunque perdió ante Elena Rybakina. De hecho, durante el verano publicaron una serie de publicaciones en redes sociales en las que quedó claro que ambas amigas anhelaban pasar tiempo de calidad juntas, especialmente desde que Badosa terminó su temporada de forma prematura debido a una lesión. La ex número 2 del mundo solo disputó un torneo desde Wimbledon a causa de persistentes problemas de espalda, y dio por finalizada su temporada tras retirarse en segunda ronda del Abierto de China ante Karolina Muchova, debido a una lesión de cadera.

Una relación de amistad sana e inseparable

La conexión entre ambas tenistas va mucho más allá de las fotos, viajes y entrenamientos conjuntos sobre la pista. “Quiero mucho a Paula… Es una persona increíble”, dijo Sabalenka en Stuttgart el año pasado. “Es muy importante tener amigos en el circuito, así que cuando encuentras a alguien que sientes que es tu alma gemela, es lo mejor que te puede pasar”, decía.

“Es increíble encontrar a alguien tan parecido a ti, con la misma mentalidad y los mismos pensamientos sobre diferentes temas, y poder hablar y pasarlo bien”, decía Sabalenka durante el US Open del verano pasado. “Simplemente tener una amiga es realmente fantástico”, comentaba.

Paula Badosa y Aryna Sabalenka, juntas en Brisbane / Instagram

Malas migas en los inicios

En una entrevista concedida a TNT Sports, Sabalenka desveló que la primera vez que conoció a Paula Badosa no tuvo una buena impresión de la catalana. "La historia es muy divertida; nos seguimos enviando memes sobre cómo nos conocimos porque cuando ambas nos vimos por primera vez, pensamos algo así como que la otra era una z****, digámoslo así", decía Sabalenka, tomándose la pregunta con humor.

"Luego jugamos una exhibición, pudimos hablar un poco y pensamos: '¡Oh, en realidad eres divertida!', y sentimos una conexión, sentimos que somos iguales. Desde entonces somos 'besties' (mejores amigas)", decía.

Además, Sabalenka explica que su amiga estuvo presente en uno de los momentos más sduros de su vida. En 2024, el jugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, exnovio de la tenista bielorrusa, se suicidió. "Quiero decir que no quiero hablar de eso. Pero por supuesto. Como dije antes, ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho con ella. Esta mañana lo mismo. Entonces sé por lo que está pasando. Conozco toda la situación, lo que está pasando... Esto para mí también es un poco impactante, porque al final ella es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura", reconoció la deportista.