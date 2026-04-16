Sabalenka estrena arma nueva: Wilson lanza la Blade v10

Wilson Sporting Goods ha presentado oficialmente la nueva Blade v10, la última evolución de una de las sagas de raquetas más reconocidas del circuito profesional, justo cuando se cumplen 20 años del lanzamiento de la línea original.

La marca estadounidense asegura que se trata de la Blade más avanzada y agresiva hasta la fecha, diseñada para ofrecer máximo control, mayor potencia y una respuesta más estable en el impacto, pensada para un tenis moderno y ofensivo.

Entre las grandes figuras que ya competirán con este modelo destaca Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, una de las grandes embajadoras de la gama.

“He jugado con Blade desde los 15 años y hemos conseguido muchas victorias juntas. La Blade v10 me da confianza, control y el juego más agresivo posible”, aseguró la bielorrusa.

Bladev10 bag / WIlson

Junto a Sabalenka, también usarán la nueva raqueta jugadoras como Amanda Anisimova, Mirra Andreeva o Victoria Mboko, además del checo Jakub Mensik.

Wilson ha introducido varias mejoras técnicas en esta versión. La nueva tecnología TurboTaper busca generar más potencia en cada golpe, mientras que StableFeel+ mejora la estabilidad del marco y la sensación de respuesta.

Además, la firma asegura haber perfeccionado la uniformidad entre modelos para que todas las raquetas presenten el mismo peso y equilibrio, algo especialmente valorado por los profesionales.

En cuanto al diseño, la Blade v10 mantiene su identidad visual con un acabado en verde Championship combinado con detalles infrarrojos, buscando destacar también en estética.

“Queríamos ofrecer la mejor Blade posible para el tenis actual, que no deja de evolucionar”, explicó Jason Collins, responsable global de deportes de raqueta en Wilson.

La nueva colección ya está disponible desde hoy en tiendas y en la web oficial de la marca, con precios entre 280 y 290 euros, acompañada además por una línea de bolsas y accesorios a juego.

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Wilson mueve ficha así en plena temporada con una raqueta llamada a ser protagonista en las pistas… y con Sabalenka como principal escaparate mundial.