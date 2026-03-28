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Sabalenka enciende las redes tras su foto con la nieta de Trump

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka jugará la final de Miami con el apoyo de Kai Trump, nieta del presidente estadounidense

Aryna Sabalenka, en el torneo de Indian Wells

Aryna Sabalenka, en el torneo de Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

Albert Briva

Albert Briva

Aryna Sabalenka disputará este sábado la final del WTA 1000 de Miami en un contexto que mezcla tenis de alto nivel y cierta polémica fuera de la pista. La número uno del mundo contará con una seguidora muy mediática en la grada, Kai Trump, nieta del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La propia Sabalenka compartió en redes sociales una imagen junto a Kai Trump tras su victoria en semifinales ante Elena Rybakina por 6-4 y 6-3, un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha generado críticas entre parte de los aficionados.

La joven estadounidense publicó además un mensaje de apoyo a la bielorrusa. “Me encantó ver a Aryna Sabalenka, vamos a por ese título el sábado”, escribió.

Más allá del ruido mediático, el foco principal está en la pista. Sabalenka buscará completar por primera vez en su carrera el Sunshine Double, tras conquistar Indian Wells y alcanzar ahora la final en Miami.

Para lograrlo, deberá superar a Coco Gauff, número cuatro del mundo, en un duelo de máxima exigencia. El cara a cara entre ambas está completamente igualado, con seis victorias para cada una, y la estadounidense contará además con el respaldo del público local.

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En juego, no solo un título más, sino la posibilidad de firmar una de las giras más dominantes del circuito reciente.

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