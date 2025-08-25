Sabalenka desvela el secreto de su rendimiento: "Cuanto mejor voy vestida, mejor juego"

Aryna Sabalenka consigue su primera victoria en Nueva York y revela que su truco para sentirse bien en la pista depende de su ropa. La bielorrusa dio un buen primer paso en su camino para revalidar el título que ganó el año pasado. Sabalenka no lo tuvo fácil en una primera manga dura, aunque luego supo sobreponerse y se soltó consiguiendo dominar a Rebeka Masorova en su vuelta a las pistas del US Open por 7-5, 6-1.

Aryna confesó a la prensa no encontrar su mejor tenis en sus primeros partidos, pero después de retomar su ritmo, pudo conseguir un buen inicio en la competición. "Estoy feliz por haber conseguido esta victoria y por haber pasado a la segunda ronda. Siento que no empecé muy bien en los primeros partidos, pero luego encontré mi ritmo. Sí, estoy contenta con el nivel que he jugado hoy", comentó la número 1 a la prensa.

La clave: su ropa

Además, la tenista explicó que su pasión por la moda se palpa en su tenis y que para ella es clave sentirse guapa para poder jugar bien. "Para mí es muy importante. Ya sabes, para mí salir a la pista, en grandes estadios, es como vestirme para la ocasión. Para mí es el momento en el que realmente puedo mostrarme tal y como soy. Cuanto mejor voy vestida, mejor rindo. Cuanto mejor me siento con mi atuendo, mejor juego. Así que para mí es muy importante", comentaba la bielorrusa sobre su otra afición.

Sabalenka se mostró muy satisfecha con el trabajo que han realizado sus patrocinadores para que se sienta cómoda con su indumentaria. "Estoy muy agradecida al equipo de Nike y Wilson por haber creado algo tan especial. Creo que la bolsa es genial, la raqueta es increíble. Mi atuendo es, creo, muy chulo. Le di algunas ideas al equipo de Nike y ellos crearon un vestido realmente especial. Así que para mí es un momento muy especial", explicaba Aryna.

Encargada de defender el título

La tenista, que busca alzarse con el segundo entorchado en Nueva York, ha hecho una valoración sobre cómo sobrelleva esta presión añadida. "Es una sensación increíble. Me encanta ser la campeona defensora. Para mí es una motivación, ya sabes, y quiero hacerlo bien. Quiero hacer lo mismo que hice el año pasado. Quiero sentir esas emociones, y realmente he trabajado duro para ello. Espero poder alcanzar mi objetivo aquí", sentenció la tenista.