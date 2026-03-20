Sabalenka deja un mensaje claro sobre Dubái: "No sé si quiero volver a jugar allí"

Aryna Sabalenka ha puesto en jaque a la ciudad de Dubái y su respectivo torneo de tenis. La bielorrusa cargó con dureza contra el director del torneo en la rueda de prensa previa al WTA de Miami. Tahlak criticó que algunas jugadoras se bajaran de los torneos a pocos días de empezar y que deberían exponerse a "castigos más duros" por no jugar saltarse torneos de categoría WTA 1000.

"Es muy triste ver que un director de un torneo y el propio torneo no protegen a los tenistas. A ellos sólo les importa su torneo y nada más, y el comentario que hizo fue ridículo. No estoy segura de si quiero volver a jugar en Dubai después de este comentario. Para mí ha sido demasiado", comentó la número uno del mundo, claramente molesta por las declaraciones de Tahlak.

Aryna Sabalenka, durante el torneo de Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

"Es realmente muy triste ver que los directores de torneos y los propios torneos no nos protegen como jugadores. Solo les importan sus ventas, su torneo y nada más. Al comenzar esta temporada, decidimos priorizar mi salud y asegurarnos de tener estos pequeños huecos en el calendario donde pueda descansar, recargar energías, trabajar y estar mejor preparado para los torneos más importantes", prosiguió.

La respuesta de Sabalenka

"Siento que la programación se está volviendo una locura y por eso se ven tantos jugadores lesionados, siempre vendados y sin ofrecer partidos de la mejor calidad porque es casi imposible", finalizó la jugadora de Minsk, que no dudó en hablar abiertamente sobre el tema. Es evidente que el comentario que realizó Sahlak no pasó desapercibido por Aryna.

Noticias relacionadas

Después del desgaste en el mes de enero, Sabalenka necesitaba descansar en febrero para preparar la gira de Estados Unidos: Indian Wells y Miami. Un 'break' que le ha servido para levantar el título en el desierto californiano y presentarse como la máxima favorita para Miami. Actualmente, la bielorrusa ocupa la primera posición del ranking con una diferencia de 2.200 puntos sobre Rybakina.