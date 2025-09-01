Sabalenka no deja margen a la española Bucsa

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, arrasó este domingo con la española Cristina Bucsa, consiguiendo así, su pase para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Una sólida victoria por parte de la Sabalenka que firmó el encuentro con un 6-1 y 6-4 en apenas una hora y trece minutos.

Esta triunfo no solo supone un paso más, sino que con esta victoria, Sabalenka ha conseguido asegurar mantenerse como número 1 del mundo, sin importar lo que ocurra a partir de ahora en el torneo, pese al peligro que suponen tanto la polaca Iga Swiatek, vigente campeona de Wimbledon, como la estadounidense Coco Gauff, ganadora de Roland Garros.

Aryna es consciente de que en su trabajo tendrá que lidiar siempre con una presión respecto a los números, pero aun así sabe disfrutar de lo que supone dominar el circuito femenino de tenis. "Creo que la presión forma parte de nuestras vidas. Estoy disfrutando mucho de ser la número 1 del mundo, disfrutando de esa presión, pero también trabajo muy duro para estar donde estoy. Para mí es fundamental centrarme en mi juego y tratar siempre de sacar mi mejor tenis, estar ahí fuera y simplemente luchar", aseguraba Sabalenka.

Los nervios pasaron factura al inicio del encuentro a Bucsa, que jugaba una cuarta ronda de 'Grand Slam' por primera vez en su carrera tenística. La española solo pudo salvar su primer juego antes de que Sabalenka pasara como una apisonadora y se llevara el set por 6-1. Una victoria que Sabalenka analizó tras finalizar el encuentro. "Estoy súper feliz por haber conseguido esta victoria en sets corridos. El segundo set ha sido un poco más complicado que el primero, así que por eso me alegro de haber podido cerrarlo sin haber perdido mi saque", comentaba Sabalenka.

SEGUNDO SET COMPLICADO

La número 1 del mundo, afirma haber cerrado el encuentro contenta con su participación, aunque con un poco de frustración. "La realidad es que llegué a pensar que tenía el encuentro bajo control, pero luego hubo mucho tiempo, hasta ponerme 4-2 arriba en el segundo, donde pensé que tendría que haberle roto el que. La realidad es que ella jugó algunos puntos geniales en ese tramo. Sí, tal vez me frustré un poco al no poder cerrar ese juego anterior, porque estuve cerca. En general, puedo decir que me voy bastante contenta de este partido", afirmaba la bielorrusa.

Bucsa se sacudió de esos nervios en el segundo set, cedió un juego, pero no puso las cosas tan fáciles a la número 1 del mundo. Pese a su eliminación en el cuadro individual, Bucsa sigue viviendo en tercera ronda de los dobles femenino. "Es una rival complicada. Me hizo pensar un poco en el segundo set; estoy muy contenta de haber mantenido mi saque y, sí, de haberme llevado el partido en dos sets", aseguró Sabalenka en declaraciones a pie de pista.

Pese a que Bucsa no consiguiera superar a Aryna, ha decidido transformar su derrota en una motivación para ser mejor. "Voy a conseguir algo grande", prometía. "Este torneo me ha abierto un poco los ojos del gran potencial que tengo. Si mejoro varias cositas más, voy a hacerlo mucho mejor".

Ahora, en cuartos de final, Sabalenka se medirá con la tenista checa Marketa Vondrousova, quien ocupa la posición número 60 en el ranking. Ambas se vieron hace apenas 3 semanas en la segunda ronda de Cincinnati, donde la victoria se la llevó Sabalenka.