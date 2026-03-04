Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Sabalenka da el sí más importante de su vida... ¡campanas de boda!

La número uno del mundo compartió en redes sociales el emotivo momento de la pedida de matrimonio

Aryna Sabalenka comparte el emotivo momento de su pedida de matrimonio

Albert Briva

La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, ha protagonizado uno de los momentos más comentados fuera de las pistas en las últimas horas. La bielorrusa anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis tras una romántica pedida de matrimonio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La propia jugadora compartió el momento en Instagram, donde publicó un vídeo de la propuesta acompañado del mensaje: “Tú y yo para siempre. 3.3.2026”. En las imágenes se puede ver a Frangulis arrodillándose frente a Sabalenka para pedirle matrimonio en un ambiente cuidadosamente preparado para la ocasión.

El escenario elegido fue íntimo y elegante, con una decoración de luces suaves y flores que acompañaban la atmósfera romántica del momento. La propuesta estuvo además marcada por un llamativo anillo de compromiso, una joya de alta gama elaborada en oro y diamantes.

La tenista confesó después que la sorpresa fue total. En una historia posterior explicó que no esperaba lo que iba a suceder: “Obviamente, no tenía ni idea de que esto iba a pasar esta noche”, escribió todavía emocionada.

La noticia generó de inmediato una ola de reacciones dentro del mundo del tenis. Jugadores y jugadoras del circuito, entre ellos Paula Badosa, Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, se sumaron a las felicitaciones para la campeona bielorrusa.

Sabalenka, que cumplirá 28 años este año, ya había bromeado en varias entrevistas sobre su deseo de comprometerse algún día. Finalmente ese momento ha llegado en plena etapa dorada de su carrera, consolidada como número uno del ranking WTA y una de las grandes dominadoras del circuito.

Ahora, mientras continúa compitiendo al máximo nivel en el tenis mundial, la bielorrusa inicia también un nuevo capítulo en su vida personal.

