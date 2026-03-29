Sabalenka, a corazón abierto: “Estoy viviendo la vida que soñé”

El momento de Aryna Sabalenka trasciende lo puramente deportivo. La número uno del mundo ha cerrado un mes de marzo difícil de igualar, combinando éxito total en la pista con un punto de felicidad personal que también ha querido compartir.

“Qué mes. Fue realmente difícil mantener este ritmo. Adopté un perro, me pidieron matrimonio y gané el Sunshine Double. Parece increíble, ¿verdad? Ahora siento que estoy viviendo la vida que siempre soñé”, confesó en rueda de prensa tras su último título.

Y no es para menos. La bielorrusa ha firmado una de las giras más dominantes que se recuerdan al conquistar de forma consecutiva Indian Wells y el WTA 1000 de Miami, donde superó a Coco Gauff en una final muy exigente.

Ese doblete, conocido como Sunshine Double, la coloca en un grupo muy exclusivo junto a leyendas como Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka o Iga Swiatek. Pero más allá del dato, lo que impresiona es la forma.

Sabalenka ha encadenado doce victorias seguidas en Miami, ha cedido solo dos sets en todo el doblete y ha sido capaz de imponerse nuevamente a Elena Rybakina, su gran rival reciente, tanto en Indian Wells como en Florida.

A sus 27 años, suma ya 24 títulos WTA, 11 de categoría 1000, y completa un arranque de temporada brillante tras haber ganado también en Brisbane.

Sabalenka muestra el anillo de compromiso / X

Todo ello mientras su vida personal también da un giro importante con su compromiso con Georgios Frangulis, en un contexto que refleja estabilidad y plenitud.

Porque si algo ha dejado claro Sabalenka, es que su dominio actual no es casualidad. Es el resultado de un equilibrio total dentro y fuera de la pista que la ha llevado, como ella misma reconoce, a vivir exactamente la vida que siempre soñó.