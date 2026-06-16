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TENIS

Sabalenka confiesa su duro momento tras Roland Garros: "Necesité ir al psiquiatra"

La número uno del tenis admite haber buscado ayuda profesional para procesar la derrota en París y recuperar la confianza

Sabalenka durante su partido en segunda ronda

Sabalenka durante su partido en segunda ronda / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

Aryna Sabalenka ha demostrado en numerosas ocasiones su fortaleza mental sobre la pista, pero esta vez ha querido mostrar también la parte más vulnerable de una deportista acostumbrada a convivir con la presión de la élite.

La número uno del mundo reconoció durante su comparecencia ante los medios en el torneo de Berlín que necesitó ayuda profesional para superar la dura eliminación sufrida en Roland Garros, donde cayó en cuartos de final ante Diana Shnaider.

La bielorrusa admitió que aquella derrota le afectó mucho más de lo que parecía desde fuera y que necesitó tiempo para procesar lo ocurrido en París. "Definitivamente necesité un tiempo para recuperarme después de Roland Garros. Estuve pensando mucho en ese partido. Fue una derrota muy dura", confesó.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo

Aryna Sabalenka, número uno del mundo / YOAN VALAT

Sabalenka explicó con total naturalidad que decidió acudir a un especialista para gestionar mejor las emociones que le generó aquel revés. "Fui a ver a un psiquiatra", reveló sin rodeos.

La cuatro veces campeona de Grand Slam aseguró que hablar con un profesional le ayudó a cambiar la perspectiva sobre lo sucedido y a afrontar la situación de una manera más saludable. "Me ayudó mucho. A veces necesitas hablar con alguien", señaló.

La bielorrusa lleva años trabajando intensamente el aspecto mental de su carrera, consciente de la importancia que tiene la estabilidad emocional en un deporte tan exigente como el tenis. Por eso, lejos de interpretar aquella experiencia como un signo de debilidad, considera que le ha permitido seguir creciendo. "Estas situaciones te hacen más fuerte", afirmó.

Aryna Sabalenka, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en el Mutua Madrid Open

Aryna Sabalenka, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en el Mutua Madrid Open / Europa Press

Ahora, con la temporada de hierba ya en marcha, Sabalenka ha dejado atrás la decepción de París y centra toda su atención en Wimbledon, uno de los grandes objetivos de la temporada.

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La número uno del mundo quiere convertir aquella derrota en un aprendizaje y demostrar una vez más su capacidad para levantarse después de los momentos más complicados. Roland Garros ya forma parte del pasado. El siguiente desafío se llama Wimbledon.

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