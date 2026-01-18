OPEN AUSTRALIA
Sabalenka, sin concesiones
La número uno mundial no fallo en su estreno
EFE
La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista tres veces consecutivas en el Abierto de Australia que ha ganado en dos ocasiones, inició con determinación y sin concesiones su periplo por el primer Grand Slam de la temporada con una victoria incontestable ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga, invitada del torneo, por 6-4 y 6-1.
La tenista de Minsk logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplía su número de partidos ganados en lo que va de 2026. Ante la francesa, que debutaba en Melbourne, ganadora el pasado año del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, Sabalenka sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.
La francesa, que por segunda vez jugaba en el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año, asumió su inferioridad, especialmente en la segunda manga, cuando la número uno del mundo aceleró.
Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la ganadora del partido entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la china Zhuoxuan Bai.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Real Madrid - Levante, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Mensaje de Flick a Dro: 'Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- Mbacke también dejará ya el Barça
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Gabriel Rufián no se corta con Vito Quiles sobre la destitución de Xabi Alonso: 'El problema es Florentino
- Augusto Fernández, ex jugador (39 años): 'Luis Enrique nos estaba robotizando y le dije que no éramos ordenadores