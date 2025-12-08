Sabalenka calienta la batalla de los sexos: "Sé que voy a ganar"

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios protagonizarán el próximo 28 de diciembre la batalla de los sexos. Un partido de exhibición que dará mucho que hablar y que lleva calentándose desde hace un tiempo. Será la cuarta batalla entre un tenista masculino y una femenina de la historia y la número uno del mundo tiene más que claro quién va a ser el ganador del encuentro.

"Sé que voy a ganar", comentó Sabalenka en la Atlanta Cup, otro torneo de exhibición que se está jugando estos días durante la escasez de competición en el calendario. En dicho evento, también está presente Kyrgios, con el que intercambió unos golpes antes del duelo de verdad en poco más de dos semanas. El australiano aprovecha estos días para ponerse a tono.

Y es que Kyrgios no es ni la sombra de lo que fue. Finalista en Wimbledon 2022, sus constantes problemas de muñeca lo han lastrado demasiado desde entonces. Apenas ha podido ganar un partido oficial desde ese año y su última participación en un Masters 1000 fue en marzo. Sin embargo, sigue manteniendo un saque descomunal que obliga a sus rivales a no despistarse en sus turnos de servicio.

"No me hace falta quedarme para verle jugar", prosiguió Sabalenka entre risas, llevándose también la ovación del público. El australiano jugaba contra Ben Shelton después de que ella venciera a Naomi Osaka en el anterior partido. La tenista bielorrusa llegará a la cita en un momento de forma espectacular, tras conquistar el US Open y perder solo dos partidos en los últimos cuatro meses.

Será la cuarta batalla de los sexos de la historia, tras las de 1973, donde Bobby Riggs derrotó a Margaret Court y meses después Billie Jean King dio la sorpresa y consiguió una victoria histórica contra el mismo, y en 1992, cuando Jimmy Connors superó a Martina Navratilova. Por tanto, de momento el marcador está 2-1 a favor de los tenistas masculinos.

Lo que quizá no todo el mundo sabe, es que el partido no se jugará en igualdad de condiciones. El partido se jugará a tres sets, aunque en caso de llegar a la manga decisiva se disputaría un súper tie-break a 10 puntos. Hasta aquí bien. Es ahora cuando llegan las diferencias. La primera será con el servicio: Nick Kyrgios tan solo tendrá un saque. Si lo falla, se considerará doble falta.

La letra pequeña de la 'Batalla de los sexos'

Además, ambos lados de la pista no serán idénticos. Sabalenka defenderá un 9% menos de pista, que también afectará a un Kyrgios que deberá ser un poco más preciso. La justificación de esta medida alude a los datos de movimiento del circuito WTA. En el caso del servicio, es evidente que la velocidad de ambos difiere en exceso. Tener solo una oportunidad hará que el australiano asegure más.

A medida que se acerque el partido, los comentarios y opiniones irán en aumento. Sabalenka y Kyrgios lucharán por una victoria que dará más que hablar que muchas otras suyas competitivas. Es algo más que una exhibición. La bielorrusa afrontará el duelo con la oportunidad de dar la sorpresa, mientras que el australiano deberá cumplir con su favoritismo.