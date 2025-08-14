Sabalenka sobre Bouzas: "No empezó especialmente bien"

Sabalenka sigue defendiendo su corona en Cincinnati y ya está en los cuartos de final del séptimo Masters 1000 de la temporada. La número 1 del mundo acabó con la española Jessica Bouzas en un partido donde la bielorrusa se impuso en el primer set y eso se lo complicó todo a la gallega.

En Cincinnati, Aryna ha ido ganando a tenistas como Marketa Vondrousova, Emma Raducanu y ahora a Bouzas. Tras la victoria, que tan solo le llevó una hora y veinte minutos, atendió a Tennis Channel, donde explicó la valoración de su partido con la española. "Creo que al principio del partido ella no empezó especialmente bien, así que yo lo aproveche para tomar mis oportunidades, para ponerle todavía más presión en sus turnos de servicio, lo cual provocó que se volviera mucho más difícil para ella intentar la remontada en ese primer set. Después la situación cambió un poco, ella empezó a encontrar su rimo de competición y el segundo ya fue otra historia, ahí empezó la batalla de verdad. Estoy muy contenta por haber resuelto esta batalla en dos mangas, no quería verme de nuevo envuelta en otro maratón de tres horas", confesaba Sabalenka que venía de un duelo largo contra la británica Emma Raducanu.

Hace unos días, Sabalenka explicó en una rueda de prensa tras el partido ante Raducanu que había estado trabajando en la volea, y que ese tipo de golpes 'valientes' le estaban ayudando a alcanzar victorias. "Debo decir que me siento muy cómoda cada vez que trazo una jugada de aproximación a la red, aunque reconozco que muchas veces me cuesta tomar decisiones inteligentes en la red, es algo que me sigue pasando. Sin embargo, esto no me influye en la confianza, me sigue gustando mucho ir hacia delante dentro de la pista. Ojalá que al final de esta semana pueda mejorar un poco mis estadísticas y pueda decir que soy un poco mejor jugando en la red", comentaba la número 1 del mundo.

El objetivo de Sabalenka es mejorar en cada partido y conseguir evolucionar en cada encuentro, dejando de lado las inseguridades. "Al final, esta es la mejor manera de entrenar y mejorar, intentando hacerlo en una situación bajo presión real. No digo que sea fácil, todo lo contrario, es muy complicado que estas cosas salgan como esperas, necesitas dejar el miedo a un lado para llevarlo a cabo. Al final es un tema de determinación, yo sé que necesito hacerlo en mitad de los partidos si realmente quiero evolucionar y quiero ser mejor. Cada día intento reunir esa confianza dentro de la pista para ser un poco mejor que el día anterior", explicaba con sinceridad Aryna.

La bielorrusa está orgullosa del camino que está siguiendo en el torneo y admite que todo va según lo previsto. "Noto que mejoro en cada partido que juego, como si las cosas estuvieran funcionando un poco mejor si las vamos comparando con el encuentro previo. Mirándolo con perspectiva, analizando las tres victorias que llevo aquí de momento, te diría que todo se está desarrollando en la dirección correcta… o eso es lo que quiero pensar", añadía Sabalenka.

CUARTOS DE FINAL ANTE RYBAKINA

Ahora en cuartos de final se medirá ante la tenista kazaja Rybakina para seguir avanzando hasta semifinales. Ambas jugadoras se caracterizan por un estilo de juego agresivo y potente, basado en un saque efectivo y un juego de fondo sólido. Un encuentro que tendrá lugar mañana y seguro que no dejará indiferente a nadie "Será un partido de mucha agresividad, sin duda. Somos dos grandes sacadoras, hemos jugado grandísimas batallas en el pasado, pero siempre me he divertido muchísimo enfrentándome a ella. Seguro que será un grandísimo partido, una nueva oportunidad para seguir trabajando en nuevos aspectos dentro de la pista que me ayuden a ser mejor tenista. Estoy emocionada, deseando que llegue ese partido", concluía Aryna.

50 VICTORIAS EN EL WTA TOUR 2025

De esta manera, Bouzas se despide del WTA Cincinnati, pero aterrizará en Nueva York con su mejor ranking, en la posición número 40, para el último Grand Slam de la temporada. Y para Sabalenka esta victoria la convierte en la primera jugadora en registrar 50 victorias en el WTA Tour en 2025. Es la tercera temporada consecutiva que consigue 50 o más victorias.