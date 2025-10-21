Sabalenka y Badosa 'incendian' las redes durante sus vacaciones

Paula Badosa y Aryna Sabalenka, mejores amigas en el circuito WTA, han disfrutado de un tiempo juntas en Dubái, donde han pasado unos días de desconexión. En el caso de la española, que hizo oficial que no volvería a una pista hasta el año 2026, está aprovechando estos meses para descansar tanto la mente como el físico antes de volver a la acción.

En cambio, la bielorrusa todavía tiene calendario por delante. La mejor jugadora del mundo todavía tiene que jugar las WTA Finals, más allá de algún que otro torneo para dar por finalizado un gran curso. Sin embargo, la pareja 'Sabadosa' disfrutó de un "día de chicas", en el que subieron una gran cantidad de vídeos y fotos que han dado mucho que hablar en las redes sociales.

Aryna Sabalenka y Paula Badosa, de vacaciones / X

"Much needed girl’s day with my bestie' ('Un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga'), comentaba Sabalenka en un vídeo junto a la tenista española. Ambas aprovecharon para hacer varios bailes en 'TikTok' y compartirlos en la cuenta de la número uno del mundo.

Paula Badosa respondió a las publicaciones de Sabalenka en redes sociales: "¡Mi cita favorita, por fin!", expresó con entusiasmo. La relación entre ambas jugadores se ha consolidado con los años, aunque en la pista se hayan tenido que enfrentar en una multitud de ocasiones. La última fue en el Open de Australia del año 2025, cuando la bielorrusa se impuso en las semifinales.

Aunque solo se hayan enfrentado una vez en 2025, lo han hecho hasta en ocho ocasiones durante sus carreras. Sabalenka domina el 'head to head', con seis victorias y dos derrotas, mientras que Badosa solo fue capaz de imponerse en sus dos primeros duelos contra Aryna: en Cincinnati 2021 y las WTA Finals de ese mismo año, disputadas en México.

Después de las vacaciones, en las que ambas han disfrutado a lo grande con bailes, vídeos y fotografías, Badosa iniciará su plan de recuperación para llegar de la mejor manera posible al mes de enero. El objetivo es poder competir a buen nivel en el Open de Australia, donde defiende las semifinales del año pasado y demostró que era capaz de competir contra las mejores.