Sabalenka avisa sobre un boicot a los Grand Slams: "Creo que lo haremos"

La tensión en el ecosistema tenístico es evidente. Aryna Sabalenka ha puesto voz a los rumores que corrían en los últimos días acerca del reparto de premios de Roland Garros. Unos números que no han gustado nada entre los tenistas, que amenazan con un posible boicot si la situación no se revierte. Se esperaba que jugadores y jugadoras se pronunciaran antes del inicio del torneo de Roma.

"Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores... creo que el show lo ponemos nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Creo que, sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje. ¿Qué puedo decir? Solo espero que toda la negociación que estamos teniendo, que en algún momento alcancemos la decisión correcta, la conclusión con la que todos vamos a estar felices", comentó Sabalenka.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo / JOHN G. MABANGLO

El problema viene de lejos. Los tenistas llevan tiempo reivindicando que los Grand Slams se quedan un porcentaje demasiado alto de los ingresos. La ATP, por ejemplo, destina un 22% de las ganancias a los tenistas que participan en dicho torneo. Un porcentaje que disminuye en los Slams (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), que se sitúa entre un 13 y un 15%.

"Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos, no hay más. Estoy intentando no sobrepensarlo porque ahora mismo damos lo mejor de nosotras, estamos haciendo lo que podemos. Veremos cómo de lejos podemos llegar, si sería necesario que las jugadoras llegasen a un boicot", soltó la número uno del mundo.

La PTPA, organización creada por Djokovic y Pospisil para defender los derechos de los tenistas / X

Las demandas de los tenistas, tanto del circuito masculino como del femenino, son varias. Primero, exigen que los Slams repartan un porcentaje similar al de los torneos ATP y WTA (22%), además de que cubran los seguros de las lesiones, las bajas de maternidad y las pensiones. Algo que a día de hoy no ocurre.

Sabalenka puede no ser la única

"Hoy en día, creo que nosotras, las chicas, podemos reunirnos, estar juntas y apostar por todo esto, porque estamos viendo cosas que son muy injustas para las jugadoras. En algún momento vamos a llegar a esto, creo", cerró la bielorrusa, visiblemente molesta con la situación. No se descarta que jugadores del circuito masculino se pronuncien en el 'Media Day' de este miércoles.

Uno de los tenistas que más involucrado ha estado en la causa es Novak Djokovic. Él mismo creó junto a Vasek Pospisil el PTPA, un organismo que defiende los derechos de los jugadores. Sin embargo, el serbio se desvinculó hace unos meses de la institución por "falta de transparencia". Quizás Nole se pronuncie al respecto de esta situación, teniendo en cuenta que regresará para el Masters 1000 de Roma y ya se encuentra en la capital italiana.