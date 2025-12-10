Sabalenka aparta a las tenistas 'trans': "Es injusto enfrentarse a un hombre biológico"

Aunque sea diciembre, el mes en el que los tenistas descansan para preparar la siguiente temporada, el nombre de Aryna Sabalenka se escucha más que nunca. La bielorrusa sigue compitiendo en exhibiciones, aunque el verdadero partido que tendrá en dos semanas es la 'Batalla de los Sexos'. Un duelo que no se da desde hace varias décadas y que enfrentará a la número uno del mundo y a Nick Kyrgios.

Es por eso que la bielorrusa está concediendo entrevistas y declaraciones estos días para calentar el partido y, de paso, dar su opinión acerca de varios temas controvertidos. Uno de ellos es la figura de los tenistas 'trans' y en qué modalidad del deporte deberían competir. La mejor jugadora del mundo no tuvo pelos en la lengua y se 'mojó' sobre este asunto.

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios, rivales en la batalla de los sexos / X

"Es una pregunta complicada. No tengo nada en contra de las personas trans, pero creo que tienen una ventaja enorme sobre las mujeres, por lo que no me parece justo que tengamos que enfrentarnos a oponentes que nacieron biológicamente como hombres", inició Sabalenka, una de las jugadoras más físicas y talentosas del circuito WTA desde hace varios años.

Es injusto. Las mujeres hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a nuestros límites para enfrentarse a un hombre, que es biológicamente más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas", cerró. Toda esta polémica se da a falta de dos semanas para un partido entre hombre y mujer, en el que Sabalenka contará con un lado de pista más estrecho y Kyrgios solo contará con una oportunidad al servicio.

Kostyuk marcha del partido sin saludar a Sabalenka en 2023 / X

Precisamente, Sabalenka fue criticada por otra tenista que ocupa una posición privilegiada en el ranking WTA porque "es más alta" y, por tanto, "cuenta con niveles más altos de testosterona". La jugadora es Marta Kostyuk, ucraniana, que jamás ha sido capaz de ganar a Aryna. De hecho, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en el año 2023 afirmó "no respetar" a la número uno del mundo.

"Sería mi derrota definitiva"

"Que diga con quién va. Yo nunca he dicho que la odie, pero evidentemente no la respeto. Han pasado 15 meses desde que empezó todo y ningún ruso o bielorruso se ha interesado por mi situación. Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor. De hecho, las estadísticas dicen que un 85 por ciento de los rusos están a favor", zanjó la jugadora hace dos años.

Sobre el duelo ante Kyrgios, el australiano reconoció que no será sencillo vencer a la Sabalenka. "Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva. Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca".