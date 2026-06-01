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ROLAND GARROS

Sabalenka toma el mando de Roland Garros

La número uno mundial superó en dos sets a Osaka y se medirá a la rusa Shanider en cuartos

Sabalenka gana a Osaka

Sabalenka gana a Osaka / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, continúa avanzando con paso firme en Roland Garros. La bielorrusa selló este lunes su clasificación para los cuartos de final por cuarta edición consecutiva tras imponerse a Naomi Osaka por 7-5 y 6-3.

La finalista de la pasada edición volvió a demostrar por qué parte como la principal favorita al título en París, especialmente después de las eliminaciones de la vigente campeona, Coco Gauff, y de la cuatro veces ganadora del torneo, Iga Swiatek.

Sabalenka tuvo que emplearse a fondo ante una Osaka que firmó su mejor actuación sobre tierra batida y que llegó a discutirle el control del partido durante buena parte del primer set. Sin embargo, la líder del ranking volvió a mostrar su solidez en los momentos decisivos para encarrilar el triunfo y mantener intacto un dato que refuerza su candidatura: todavía no ha cedido ningún set en el torneo.

La bielorrusa sigue así en busca del quinto Grand Slam de su carrera y mantiene vivo el objetivo de conquistar por primera vez la corona parisina.

Su próxima rival será Diana Shnaider, una de las grandes sorpresas del cuadro femenino. La rusa alcanzó por primera vez los cuartos de final de Roland Garros tras derrotar a la estadounidense Madison Keys por 6-3, 3-6 y 6-0.

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Shnaider, que continúa firmando el mejor Grand Slam de su carrera, tendrá ahora la difícil misión de frenar a una Sabalenka que se ha convertido en la principal referencia del cuadro femenino tras las inesperadas eliminaciones de varias de las grandes favoritas.

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