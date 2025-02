Acoso, abusos y una posible relación sentimental: El escándalo que sacude la próxima rival de Badosa

Wimbledon 2022 vivió el capítulo más rocambolesco de la historia del tenis. El torneo londinense decidió vetar a los tenistas rusos por la guerra que acababa de estallar entre Rusia y Ucrania, algo que obligó a la ATP a tomar cartas en el asunto, inhabilitando el reparto de puntos en una edición que bien podría considerarse como fantasma.

Por si fuera poco, los ganadores del torneo acabaron siendo Novak Djokovic, vetado ese mismo año por la polémica con la vacuna contra la Covid, y Elena Rybakina, rusa de nacimiento que juega bajo la bandera de Kazajistán.

Fue la primera gran victoria del nuevo talento que acababa de aparecer a escena en el panorama del tenis femenino mundial. Junto a su entrenador Stefano Vukov, Rybakina amenazaba con romper la hegemonía con su frialdad característica y su enorme talento.

Elena rybakina, campeona de Wimbledon 2022 / EFE

Una relación exitosa que se truncó el pasado mes de agosto, cuando el equipo de la jugadora comunicó de manera sorprendente a Vukov que dejaba ser su entrenador de manera inmediata. Rybakina había pasado por momentos duros, en los que explicó haber pasado por problemas de salud mental, aunque sin saber nadie el motivo real.

EL INICIO DEL CALVARIO

Era apenas unos días antes de la disputa del US Open y Vukov no quiso aceptar el hecho. Acosó sin cesar a su ex pupila a base de llamadas y mensajes. Más de cien según desveló recientemente 'The Athletic'.

Las acciones de Vukov en Nueva York llevaron a varios miembros del círculo íntimo de Rybakina a decirles a los funcionarios del WTA Tour que temían por la seguridad de la jugadora. El organismo rector del tenis femenino, que ya había recibido múltiples quejas de los observadores sobre el comportamiento de Vukov como entrenador, abrió una investigación independiente sobre él. Suspendió provisionalmente a Vukov de entrenar y de obtener credenciales de la WTA para eventos de tenis. También impuso una directiva de no contacto entre él y Rybakina mientras se desarrollaba la investigación.

Una sanción que se hizo efectiva el pasado 31 de enero, cuando se suspendió a Vukov de manera oficial para entrenar durante un año y tendría que tomar clases sobre conducta apropiada para entrenar. El mismo 'The Athletic' reveló un extenso informe en el que se explicaba toda la resolución del caso.

Rybakina y Vukov en Roland Garros / EFE

Tal y como apunta el informe de la investigación, Vukov, a pesar de haber sido despedido por Elena antes del US Open, se presentó en Nueva York para amedrentar a la jugadora y estuvo todo el torneo acosándola con mensajes de texto, con el objetivo de chantajearla de forma emocional y provocando, supuestamente, su retirada del cuarto 'grande' del año tras superar la primera ronda.

¿PAREJA SENTIMENTAL?

Lejos de quedar como caso cerrado, la situación dio otro vuelco recientemente, cuando se descubrió que en el pasado Open de Australia, hace menos de un mes, el propio Vukov estuvo presente en Melbourne. Según desvela el propio medio, en la misma habitación de hotel que Rybakina, lo que podría evidenciar una relación sentimental entre ambos, que volvería a poner el caso patas arriba.

Entre medio de tal escándalo, la jugadora kazaja sigue compitiendo, aunque lejos del nivel que le puede devolver a levantar títulos. Ahora, su objetivo es Dubai, donde topa en tercera ronda con Paula Badosa, que busca también realzar el vuelo tras la gran actuación de Australia.

La kazaja y la catalana se verán las caras por octava vez con un balance favorable a Badosa por 4-3. En Dubai, la victoria bien vale un billete a cuartos de final de un WTA 1000.