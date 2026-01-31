Rybakina se venga de Sabalenka y es la nueva reina de Australia

Elena Rybakina escribió su nombre en los libros del Open de Australia tras derrotar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en una final muy reñida (6-4, 4-6, 6-4). La tenista kazaja firmó un partido de mucho mérito y logró su 'vendetta' contra la bielorrusa, contra la que había perdido en la Rod Laver Arena en la final del año 2023.

Gracias a su tremendo primer servicio, el mejor del circuito, pudo evitar los intercambios largos y, en consecuencia, la potente derecha de Sabalenka. Rybakina empezó el partido muy enchufada, mucho más metida que su rival, y logró el break a las primeras de cambio. Una rotura que frustró a la número uno, incapaz de devolverle el golpe durante todo el set. Un solo break le sirvió para apuntarse el primer set.

El segundo set fue idéntico, aunque las protagonistas se intercambiaron los papeles. Los servicios volvieron a imponerse y en el momento clave, cuando Rybakina sacaba para no perder el set, los nervios afloraron y la número uno no desaprovechó la oportunidad. Rompió en blanco el saque de su rival y la final se iba a decidir en la tercera y definitiva manga.

Sabalenka empezó fortísima, com un 3-0 a favor que decantaba la balanza muy a su favor. Todo hacía indicar que la número uno iba a volver a coronarse en Australia, ante una rival que había perdido fuelle a medida que pasaban los minutos. Sin embargo, un mensaje del entrenador cambió totalmente la dinámica de Rybakina, que pasó del 3-0 al 3-5 a favor.

La kazaja aguantó bien la presión, algo que no había conseguido en las semifinales contra Pegula, que le había roto dos veces cuando sacaba para ganar el duelo, y cerró el campeonato de la mejor manera posible: con un 'ace'. Tras este triunfo, Rybakina levanta el segundo Grand Slam de su carrera y escala hasta la tercera posición del ranking WTA.

"Felicidades a Elena por su increíble tenis y su logro de hoy. Agradecer al público y a la organización, por darnos todas las facilidades. Gracias también a mi equipo por estar siempre. Esperemos que el torneo el año que viene pueda ser nuestro", comentó Sabalenka.

"Difícil encontrar palabras en este momento, pero felicitar a Aryna por los increíbles resultados en estos años. Seguro que llegarás a más finales y espero poder jugar muchas veces contra ti. También agradecer por el apoyo y la atmósfera del público, además de a mi equipo, con el que espero lograr grandes cosas este año. Estoy con ganas de hacer un buen trabajo en lo que viene", afirmó la ganadora del torneo, Elena Rybakina.