Rybakina sella su pase a semifinales y el grupo se aprieta

Las WTA Finals 2025 continúan este martes con dos encuentros del grupo Stefanie que podrían decidir a una nueva finalista. En el primer encuentro del día, la vigente campeona, Coco Gauff, se medirá a la italiana Jasmine Paolini, quien cayó en su primer encuentro del torneo contra Aryna Sabalenka. Por otro lado, la bielorrusa se medirá a Jessica Pegula, quien llega también con una victoria en su casillero tras superar en la primera jornada a Gauff. La ganadora de este encuentro podría conseguir ya su pase a semifinales, donde ya espera Elena Rybakina.

La remontada de Amanda Anisimova ante Madison Keys en el duelo entre estadounidenses (4-6, 6-3 y 6-2), proporcionó a la tenista kazaja el pasaporte para las semis, como primera, gracias a su victoria previa ante la polaca Iga Swiatek, que se jugará la clasificación el miércoles, en la última jornada del Grupo Serena Williams.

Grupo Serena Williams / WTA

Por primera vez en su carrera, Rybakina, que protagonizó una brutal remontada ante Swiatek al ganar doce de los trece últimos juegos del partido, se sitúa en las semifinales del torneo de maestras. Además, como primera del grupo. En sus dos apariciones anteriores, en Cancún en el 2023 y en Riad, el escenario también de este curso, en el pasado año, nunca superó la fase de grupos.

Pero la jugadora kazaja de origen ruso venció por primera vez en este 2025 a Swiatek por (3-6, 6-1 y 6-0). Rybakina, que ganó el sábado a Anisimova por 6-3 y 6-1 sumó así su segunda victoria que le dio el pase para las semifinales.

Anisimova da la sorpresa

La otra plaza del grupo se la jugarán el miércoles, en la última jornada Anisimova y Swiatek, que cuentan con un triunfo y una derrota. Fuera de cualquier opción está ya Madison KEys que ha perdido los dos encuentros que ha disputado.

Ante Anisimova, Madison Keys tuvo encarrilado el triunfo. Ganó el primer set 6-4 y en el segundo tuvo una ventaja por 3-1. Pero ahí fue un punto de inflexión para Anisimova, finalista del Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en este 2025 en el que ganó en Pekín y Doha para elevar a cuatro los títulos en su carrera. Tomó carrerilla la jugadora de Nueva Jersey de 24 años que dio la vuelta a la situación y alargó su superioridad hasta el tercer set, donde dispuso de una ventaja de 5-1 que le llevó al triunfo en el primer duelo entre ambas.

La única debutante en las Finales WTA logró en una hora y 45 minutos su primera victoria en este evento. Cuenta con opciones de alcanzar las semifinales. Se jugará esta posibilidad ante Swiatek, que se hundió en su duelo previo con Rybakina.