Rybakina es la reina del tenis: campeona del US Open y número uno del mundo

Elena Rybakina ha dado el salto que necesitaba para ser la reina del tenis. Durante el año, ha sido la jugadora más constante y que más ha progresado en su juego y mentalidad. Lo demostró de nuevo en el último Grand Slam del año, el US Open, para derrotar a Aryna Sabalenka (6-4, 5-7, 6-2) y cierra una temporada con dos 'grandes' y sentada en el trono femenino.

La kazaja empezó mejor en el partido. Gestionó mejor la presión que su rival. Ganar el Open de Australia quizá le quitaba esa ansiedad de querer ganar y, a su vez, no querer volver a perder. Se plantaba en la gran final como nueva número uno, aunque los rankings no le adjudiquen ese título hasta el próximo lunes. En lo mental, Rybakina empezaba ganando el encuentro.

Elena Rybakina, durante la final del US Open / SARAH YENESEL

Totalmente diferente era la gestualidad de Sabalenka. Ganar el US Open era la última bala de la bielorrusa para 'arreglar' una temporada complicada, sin victorias importantes ni evolución en su juego. Durante los últimos meses se le había visto cansada, algo desganada incluso, mientras que sus rivales aprovechaban esta situación para llevarse victorias que hace un tiempo parecían imposibles.

Rybakina jugó un primer set impecable, sin conceder ni una sola de break, mientras que al resto se volvía cada vez más peligrosa. Sabalenka se desesperaba y mostraba sus emociones negativas en la pista. Una doble falta le dio ventaja a la kazaja y no recibió hasta un 'warning' por parte de la juez de silla. Se le volvían a aparecer los fantasmas de las últimas semanas... y de Australia.

Aryna Sabalenka, desesperada / SARAH YENESEL

Tras un primer set que se llevó Rybakina (6-4), Sabalenka se dirigió al túnel de vestuarios y regresó más calmada. Sabía que la remontada pasaba por mejorar su nivel de tenis, pero también por controlar sus emociones. Así fue como salvó dos bolas de rotura en contra y siguió por delante en el marcador. Tuvo en su mano llevarse el set al resto, con 5-4 a su favor, pero lo consiguió dos juegos más tarde.

Rybakina, la mejor jugadora del año

Un resto paralelo de la bielorrusa dejó plantada a una Rybakina que había salvado anteriormente tres bolas de set. Cuando el público ya se olía un tie-break frenético, Sabalenka empataba el partido y regalaba una hora más de espectáculo en la Arthur Ashe. Personalidades como Spike Lee, Jake Paul, Andrew Garfield o Brad Pitt lo celebraban en las gradas. No tenían prisa.

Sin embargo, Rybakina sí tenía prisa por ganar. Firmó un tercer espectacular, con la calma necesaria para encajar el golpe del segundo parcial y regresar a su máximo nivel. La kazaja logró romper el saque de Sabalenka en dos ocasiones y no mostró sus nervios hasta que tuvo varias bolas de partido y cometió dos dobles faltas. Eso sí, cerró el partido con un 'ace' que supone el broche de oro a un año para el recuerdo. Solo le falta Roland Garros para completar el pleno de los Grand Slam.