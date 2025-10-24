Rybakina asegura su clasificación para las Finales WTA, completando un cuadro individual repleto de estrellas

La WTA ha anunciado la clasificación de Elena Rybakina para las Finales WTA Riad presentadas por PIF, lo que cierra un cuadro de individuales de clase mundial para la prestigiosa competición que pone punto y final a la temporada.

Rybakina, de Kazajistán, se une a la número 1 del Ranking PIF de la WTA, Aryna Sabalenka, además de a Iga Swiatek, la campeona defensora Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys y Jasmine Paolini en el cuadro de singles de Riad para competir por el Trofeo Billie Jean King de las Finales WTA.

La jugadora de 26 años aseguró su clasificación de forma dramática en el último torneo posible de este año, tras haber necesitado alcanzar al menos las semifinales esta semana en el Toray Pan Pacific Open de Tokio, lo que logró ayer mismo, derrotando a Victoria Mboko en su partido de cuartos de final. Mirra Andreeva y Ekaterina Alexandrova serán la primera y segunda suplentes, respectivamente.

"El cuadro de individuales de clase mundial para las Finales WTA ya está definido, y estoy deseando dar la bienvenida a este inspirador grupo de atletas a Riad", declaró Garbiñe Muguruza, directora del torneo de las Finales de la WTA. "Esta temporada hemos visto a ocho campeonas diferentes en torneos WTA 1000 y Grand Slams, demostrando el increíble nivel y emoción del WTA Tour, que va a culminar con el final perfecto de las Finales WTA".

Rybakina participará en las Finales de la WTA por tercer año consecutivo. Hizo historia en 2023 al ser la primera kazaja en clasificarse en individuales.

Esta temporada ganó su noveno y décimo título WTA de su carrera para asegurarse un lugar en Riad, triunfando en dos eventos WTA 500: el AUX · Ningbo Open y los Internacionux de Strasbourg

La excampeona de Grand Slam también alcanzó varias semifinales, además de Tokio, incluyendo tres en torneos WTA 1000: el Dubai Duty Free Tennis Championships, el Abierto de Cincinnati y el National Bank Open presentado por Rogers (Montreal).

Las Finales de la WTA 2025 de Riad, presentadas por PIF, se celebrarán del 1 al 8 de noviembre de 2025 y contarán con las 8 mejores jugadoras de individuales y equipos de dobles de la Clasificación de la Carrera PIF a las Finales WTA (el octavo puesto será para la jugadora de individuales y el equipo de dobles que hayan ganado un Grand Slam, si están entre el 8.º y el 20.º puesto).

Las jugadoras y los equipos compiten en un formato de todos contra todos: la campeona de individuales se alzará con el Trofeo Billie Jean King de las Finales WTA y la campeona de dobles, con el Trofeo Martina Navratilova de las Finales WTA.