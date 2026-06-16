Rybakina alza la voz contra la ludopatía: "Pierden dinero y me atacan"

Elena Rybakina afronta la temporada de hierba con la intención de recuperar las sensaciones que la llevaron a convertirse en una de las jugadoras más peligrosas del circuito. La campeona de Wimbledon 2022 compite esta semana en el WTA 500 de Berlín, donde habló tanto de sus objetivos deportivos como de una cuestión que cada vez preocupa más a los tenistas: el impacto de las redes sociales.

La kazaja, de 26 años, reconoció que actualmente no piensa demasiado en la posibilidad de volver a luchar por el número uno del mundo, consciente de que sus resultados recientes no han estado a la altura de sus expectativas.

"No pienso demasiado en ello porque últimamente los resultados no han sido los mejores para mí. Por ahora, lo importante es tomarme mi tiempo", explicó.

Rybakina considera que el circuito femenino atraviesa uno de los momentos más competitivos de los últimos años y prefiere centrarse en su propia evolución antes que en objetivos de ranking. "Hay tantas buenas jugadoras en el circuito y hay que concentrarse en uno mismo. Ya veremos qué pasa", señaló.

La kazaja también destacó la importancia del saque sobre hierba, una superficie en la que tradicionalmente se siente muy cómoda.

"Sobre hierba, el saque es realmente importante. Si tengo un alto porcentaje, juego con más confianza y luego tratamos de crear la mayor cantidad de oportunidades posible al resto", afirmó.

Sin embargo, una de las partes más llamativas de su comparecencia llegó cuando fue preguntada por su relación con las redes sociales. Rybakina reveló que ha decidido seguir reduciendo su presencia digital después de recibir numerosos mensajes negativos, muchos de ellos procedentes de apostadores frustrados por sus resultados.

"Muchos de esos mensajes están relacionados con los juegos de azar, y creo que si esas personas no son capaces de controlarse porque han perdido dinero, mejor prohibirles la posibilidad de comentar", aseguró.

Rybakina durante el torneo de Queen's / EFE

La ex campeona de Wimbledon explicó que lleva tiempo intentando limitar el uso de las redes porque considera que pueden llegar a ocupar demasiado espacio en la vida cotidiana. "A veces ni siquiera te das cuenta y terminan ocupando demasiado espacio en nuestra vida", reflexionó.

De hecho, la tenista llegó a desactivar su cuenta de Instagram como parte de esa estrategia para proteger su bienestar emocional. "Si no fuera una persona pública, no publicaría mucho contenido y no pasaría mucho tiempo en ellas", confesó.

Tras la experiencia vivida durante los últimos meses, Rybakina tiene claro cuál será su camino a seguir. "He aprendido mucho de esta experiencia y creo que voy a seguir poniéndome límites cada vez más claros", concluyó.

Mientras busca reencontrarse con su mejor versión sobre la pista, la kazaja también parece decidida a cuidar su salud mental fuera de ella, una preocupación cada vez más presente entre las grandes figuras del tenis mundial.