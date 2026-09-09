Rybakina acaba con el reinado de 99 semanas de Sabalenka y será número uno

Elena Rybakina será la nueva número uno del mundo. La kazaja se clasificó este miércoles para las semifinales del US Open y sumó los puntos necesarios para destronar a Aryna Sabalenka, que llevaba 99 semanas consecutivas al frente del ranking WTA.

Rybakina certificó el cambio de liderato tras imponerse en cuartos de final a Qinwen Zheng, campeona olímpica en París, por 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 14 minutos. Un triunfo que, además, le permite alcanzar por primera vez las semifinales en Nueva York.

La kazaja asumirá oficialmente el número uno el próximo lunes, cuando termine el torneo. Será la trigésima mujer de la historia en alcanzar la cima del tenis mundial.

"Es solo un número, ahora mismo es un logro increíble, pero ya sabemos lo rápido que puede cambiar todo en el tenis en lo que respecta al ranking, así que siento que solo tengo que centrarme en mi juego, intentar recuperarme y disfrutar mañana", explicó Rybakina después del partido.

Su rival en semifinales saldrá del duelo entre Coco Gauff y Mirra Andreeva. La kazaja afrontará así su primera semifinal en el US Open, después de haber dejado por el camino a una Zheng que llegaba lanzada.

La china había recuperado su mejor versión en Nueva York después de un complicado periodo marcado por las lesiones. Tras caer hasta posiciones muy alejadas de la élite, Qinwen protagonizó dos remontadas espectaculares ante Madison Keys, en tercera ronda, y Iga Swiatek, en octavos.

Pero su resurrección terminó ante una Rybakina que, después de ceder el primer set, reaccionó con contundencia. La kazaja igualó el partido con un segundo parcial arrollador y terminó rematando su remontada en el tercero.

El triunfo pone también punto final al largo reinado de Sabalenka. La bielorrusa se hizo con el número uno en octubre de 2024, poco después de conquistar por primera vez el US Open, y desde entonces solo ha añadido otro Grand Slam a su palmarés, de nuevo en Nueva York en 2025.

Ahora será Rybakina quien ocupe el trono del tenis femenino.