Ruud y Auger-Aliassime también se bajan del Barcelona Open

Drama para el cartel del Barcelona Open Banc Sabadell, que a dos días del inicio del cuadro final pierde a dos de sus grandes estrellas inscritas. Félix Auger-Aliassime y Casper Ruud han informado en la mañana de este sábado que no podrán estar finalmente en la cita por problemas físicos.

El canadiense es baja por problemas físicos y el noruego no se ha podido recuperar de la lesión que sufrió esta misma semana en Montecarlo, según ha explicado el torneo.

Era previsible lo de Ruud después de verle retirarse en su partido de octavos de final precisamente ante Auger-Aliassime, con una lesión en el sóleo que le impidió apenas correr. Más sorprendente lo del canadiense, que cayó en cuartos de final ante Jannik Sinner sin aparentes molestias.

Estas dos bajas se unen a las de Alejandro Davidovich, Learner Tien y Ugo Humbert, que ya informaron durante el transcurso de la semana que tampoco acudirían a la cita en la Ciudad Condal.

Pese a ello, la principal atracción sigue siendo la presencia de Carlos Alcaraz, que está en la disputa por conquistar todavía el Masters 1000 de Montecarlo. Junto al murciano, quedan como principales atractivos el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Álex de Miñaur y los rusos Karen Khachanov y Andrey Rublev, habituales en la cita.

Valentin Vacherot es el otro inscrito en el torneo que todavía sigue vivo en el Masters 1000 de Montecarlo, siendo el rival de Alcaraz en las semifinales de este sábado.