Ruud arrasa a Davidovich y sigue firme en la defensa del título en Madrid

Casper Ruud continúa lanzado en la Caja Mágica. El vigente campeón del Masters 1000 de Madrid pasó por encima de Alejandro Davidovich Fokina y selló su pase a octavos de final tras imponerse con autoridad.

El noruego venció por 6-2 y 6-2 en un encuentro marcado por varias interrupciones y momentos de tensión, entre ellos un rifirrafe en la grada y una avería en el anclaje de la red que obligó a detener el juego.

Pese al ambiente extraño, Ruud nunca perdió el control y dominó de principio a fin ante un Davidovich sin ritmo competitivo tras su reciente regreso por lesión.

El español apenas pudo ofrecer resistencia y dejó la sensación de desconectarse pronto del partido, incapaz de encontrar soluciones ante la solidez del número uno noruego.

Ruud necesitó solo 80 minutos para cerrar su cuarta victoria en siete enfrentamientos directos con el malagueño.

Con este triunfo, suma ya siete victorias consecutivas en Madrid, escenario donde conquistó el primer Masters 1000 de su carrera el pasado año.

Además, el escandinavo mantiene vivo un objetivo importante en el ranking. Necesita alcanzar las semifinales para evitar salir del top 20 por primera vez desde mayo de 2021.

En octavos de final se enfrentará al ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Daniel Mérida.

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