La rutina de Sabalenka en vacaciones: "Engordo seis kilos"

Aryna Sabalenka continúa con su puesta a punto de cara al inicio del Abierto de Australia, que arrancará la próxima semana en Melbourne en busca del rey y la reina del primer Grand Slam de la temporada. En el cuadro femenino, la número 1 mundial será la rival a batir, aun más después de la derrota en la final del año pasado a manos de Madison Keys. La bielorrusa intentará levantar su tercera corona en la Rod Laver, tras las conseguidas en 2023 y 2024.

A un paso del primer título de 2026

Sabalenka está en Australia disputando el Abierto de Brisbane, de categoría 500, donde la ucraniana Kostyuk será la última oposición a revalidar el título logrado en 2025. La mejor tenista mundial de la actualidad se encuentra en un gran estado de forma con la mira puesta en Melbourne, el primer gran objetivo del año. "Estoy muy contenta con el rendimiento que estoy mostrando hasta ahora", dijo la bielorrusa tras superar en semifinales a la checa Muchova. Sabalenka disputará el duelo decisivo sin haber cedido ni un solo set por el camino.

Sabalenka, durante el Abierto de Brisbane / EFE

Vacaciones sin deporte

La jugadora de Minsk reconoció en la misma rueda de prensa que su rutina vacacional dista mucho de la de una deportista de élite. Sabalenka admitió que para poco durante el año, pero cuando para lo hace para desconectar por completo. "Normalmente solo me tomo un par de semanas de vacaciones, eso es todo, luego vuelvo a los entrenamientos. En esas dos semanas no hago nada de deporte ni cojo una raqueta, luego vuelvo con un extra de seis kilos, pero no me importa, conozco cómo funciona mi mente", apuntó la número 1 del ranking.

Sabalenka y Kyrgios, durante el sorteo de saque / EFE

Sabalenka disputó la denominada 'Batalla de los Sexos' frente a Nick Kyrgios en Dubai el pasado diciembre, una exhibición de pretemporada que sirvió a la tenista para empezar a tomar el ritmo competitivo. "Se qué después de parar dos semanas luego haré mucho ejercicio y perderé rápidamente los kilos de más. Es vital para mí no hacer nada de deporte durante esas dos semanas. Sólo camine en la cinta, pero no cogí una raqueta en quince días. Es imporante esa desconexión para recargar batería y afrontar la temporada con aires nuevos", añadió.