Rune y Kudermetova: de la filtración del coqueteo por Instagram al arrepentimiento de la tenista rusa: "Resultó bastante provocador"

Tras unos días de mucha tensión por la filtración de la entrevista en la que Veronika Kudermetova contaba cómo Holger Rune le había escrito por Instagram y ella le había respondido con calabazas, la tenista rusa ha querido aclarar los hechos.

En unas recientes declaraciones a 'Tatar Russia', Kudermetova reconoció el malestar que vivió tras la polémica: "La verdad es que me sentí muy molesta después de aquella entrevista y estuve estresada durante bastante tiempo, porque todo salió mal… Fue una conversación privada con Lena Vesnina mientras se instalaban las cámaras antes de la entrevista real; nunca pensé que la incluirían. La historia sobre Rune quedó completamente fuera de contexto. Incluso les pedí específicamente que la eliminaran. Pero al final publicaron el podcast y resultó bastante provocador", lamentó.

Abu Dhabi (United Arab Emirates), 05/02/2025.- Veronika Kudermetova of Russia in action during the second round match against Belinda Bencic of Switzerland at the WTA Abu Dhabi Open tennis tournament in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 05 February 2025. (Tenis, Rusia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER / ALI HAIDER / EFE

La polémica se remonta a julio de 2025, cuando Kudermetova participó en el podcast 'La primavera nos llama', presentado por su excompañera de dobles Elena Vesnina. En aquel momento, relató la anécdota con el joven danés: "Rune me escribió hace poco. Le dije: 'Chico, probablemente soy demasiado mayor para ti. Si miraras mi Instagram, verías que tengo marido'. A lo que él respondió: 'Ah, perdón'. Después de eso, dejó de saludarme", explicó, asegurando que "se rieron" y ahí terminó la historia.

La rapidez y el descontrol en la que se expandió la noticia fue lo que más le dolió a la tenista rusa, como ella misma reconoce: "El problema fue que se hizo público, todos los medios lo difundieron y se convirtió en una situación desagradable. Después, cada vez que veía a Rune en los torneos, me sentía muy avergonzada. Tenía muchas ganas de acercarme a él y disculparme".