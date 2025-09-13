Rune impone su ley para adelantar a Dinamarca

Tocará remontada para el equipo español de Copa Davis si quiere estar el próximo mes de noviembre en las finales de Bolonia, tras ver como Holger Rune apuntó el primer punto de la eliminatoria para Dinamarca en el Club de Tenis Puente Romano en Marbella.

Vendió muy cara su derrota Pablo Carreño (7-5 y 6-3) que pese a la diferencia de ranking con Rune, llegó incluso a ilusionarse con la victoria tras un gran inicio de partido. "Sin miedo que puedes" le decía una y otra vez el capitán David Ferrer en la previa del partido al asturiano, que salió con la idea a la cabeza.

Pese a ello y a los muchos errores no forzados, el danés acabó imponiendo su superioridad actual en un primer set que se decantó a las puertas del 'tie break' con una rotura desastrosa para los intereses del combinado español y de un Carreño que vio caer su resistencia de un plumazo.

El set le dio todavía más alas a un Rune que salió como una apisonadora en el segundo, con una nueva rotura inicial que dejó casi sentenciado el partido. Pese a ello, Carreño dio una muestra más de su capacidad de resistencia y pudo igualar el marcador, aunque con las fuerzas justas ya para poder competir algo más.

Volvió a acelerar Rune, con una clase magistral de como jugar en la red, y del 3-3 pasó al 6-3 para dejar el partido visto para sentencia y poner en ventaja a Dinamarca haciendo valer su condición de número uno en el partido.

Le tocará hacer lo propio a Jaume Munar ante Moller, si no quiere ver como España cierra el primer día al borde del KO.