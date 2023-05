La reacciones a la Rueda de Prensa de Rafa Nadal, en directo: no jugará en Roland Garros y 2024 será su último año

Empiezan a llegar las reacciones al anuncio de Rafa Nadal. La cuenta oficial del torneo ha publicado un emotivo tweet para desear una pronta recuperación al máximo ganador de la Copa de Los Mosqueteros.

"Rafa, no podemos imaginarnos como de difícil ha sido esta decisión. Te echaremos de menos este año en Roland Garros. Cuídate y vuelve más fuerte a la pista. Deseamos verte el año que viene en París".

Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo