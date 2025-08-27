TENIS
Rublev, sobre el escándalo de Medvedev: "No puedo juzgarle, no soy el mejor ejemplo"
El tenista ruso Andrey Rublev ha opinado sobre el escándalo que provocó su compatriota Mevdevev
Ya no queda rastro de aquel Daniil Medvedev que logró posicionarse como el número 1 del mundo en 2022. De hecho, no consigue un título desde mayo de 2023 y, solo ha salido victorioso de un partido de Grand Slams este año. El ruso que cayó hasta la posición 13 se le conoce más por sus actitudes antideportivas en la pista que por el buen tenis que jugaba anteriormente.
Lo último del tenista, ha sido el escándalo bochornoso que provocó en el US Open, por culpa de una confusión de un fotógrafo que irrumpió en la pista en un 'match point' de Bonzi, pensando que el encuentro ya había finalizado. Sí, es verdad, fue un momento muy inoportuno, pero para nada fue motivo de justificación para la desproporcionada reacción de Medvedev.
Gritos animando al público a linchar al juez de silla, golpes reiterados a su raqueta hasta romperla, insultos al diestro y siniestro son algunas de las actitudes antideportivas que el ruso llevó a cabo. Aunque este comportamiento no es nada sorprendente viniendo de él, sigue produciendo vergüenza. Una conducta a la que sin duda han preguntado a otros tenistas, entre ellos a su amigo Andrey Rublev.
No es el mejor ejemplo
"No soy el mejor ejemplo para decir algo, porque la forma en que me comporto muchas veces tampoco es un buen ejemplo", empezó explicando a Tennis. com el número 15 del mundo. "¿Cómo puedo juzgar a alguien si a veces me comporto igual? ¿Y cómo puedo juzgar a alguien que fue el número uno del mundo y campeón de Grand Slam?", comentó defendiendo a su amigo.
Aunque seguro que Rublev es consciente de que la reacción que tuvo Medvedev ha estado fuera de lugar, no lo ha expresado, sino que se ha ofrecido a tenderle su mano. "Es su vida. Si quiere cambiar y necesita ayuda, me tiene a mí, tiene a muchos otros amigos. Tiene una familia que lo ayudará… Esta es su vida y estas son las decisiones que debe tomar. Obviamente, es un chico muy agradable y súper divertido. El resto es solo suyo. Solo él sabe lo que está pasando", declaraba su compatriota.
El mismo Rublev sabe que él tampoco ha estado acertado con su actitud en muchas ocasiones y ha confesado que está trabajando en su conducta para estar en paz consigo mismo. "Estoy intentando cambiar, pero no porque quiera cambiar mi comportamiento, simplemente quiero ser feliz y disfrutar de la vida. No lo hago porque quiera portarme bien, ni mal, ni nada… Solo quiero sentirme bien conmigo mismo y disfrutar cada día. Por eso intento cambiar", decía sincerándose Rublev.
Otro deportista que opinó fue Frances Tiafoe, quien dijo que la frustración de Medvedev probablemente se debió a su mala temporada.
La otra versión
El incidente con el fotógrafo ha dado la vuelta al mundo y este dio su versión de los hechos en el Daily Mail: "Soy una víctima y totalmente inocente", comentó el hombre. "Este incidente ya se ha convertido en un linchamiento, y aunque soy inocente, he sufrido mucho. Si hay una cámara ahí, si está monitoreado, mostrará que regresé dos veces al guardia y que no entré en ningún momento. Fue él quien me dijo que el partido se había parado y me metió prisa para que entrase", concluyó el causante del brutal enfado de Medvedev.
