¿Quién es Roman Safiullin? El rival que ya sabe cómo ganarle a Alcaraz

Tras casi cinco meses esperando la vuelta de Alcaraz, hoy ha llegado el día en que el tenista de El Palmar debute en el cuadro individual del último Grand Slam del año. Hará su estreno en la sesión vespertina del torneo contra el tenista ruso Roman Safiullin, un tenista que ya sabe cómo ganar a Alcaraz.

Porque Safiullin ya le ha ganado al vigente campeón del Abierto de Estados Unidos. En 2023 se enfrentaron por primera vez en el ATP Masters 1000 de París. Safiullin llegó procedente de la fase previa y consiguió derrotar a Alcaraz, que entonces era uno de los grandes favoritos del torneo.

Era un partido del que no se esperaban grandes sorpresas porque Alcaraz ocupaba la posición número 2 del mundo y Safiullin era el número 45, pero el ruso consiguió aprovecharse de la falta de ritmo de Alcaraz en un encuentro que prácticamente estaba en sus manos.

La revancha de Alcaraz en los Juegos Olímpicos

Fue una de las victorias más importantes de su carrera, pero la revancha de Alcaraz llegó tan solo un año después en los Juegos Olímpicos, donde el murciano se aseguró de no repetir los mismos errores y consiguió sellar el pase a los cuartos de final tras tumbar al ruso, en una cita donde se hizo con la plata.

Por lo que el balance de victorias está 1-1. Ahora, en el US Open, tres años después, vuelven a encontrarse en un escenario completamente diferente.

Sin un título ATP en su palmarés

Desde joven se perfilaba como una de las grandes promesas de su generación. Lo que le pasó al ruso es que su salto al tenis profesional no fue tan rápido como se esperaba. Roman Safiullin es un tenista de 29 años y su mejor ranking ATP fue el número 36 del mundo, alcanzado en enero de 2024. Además, fue el número dos del mundo júnior y ganó el Open de Australia júnior de 2015.

Safiullin se hizo profesional en 2015, pero pasó años moviéndose por torneos Challenger antes de consolidarse en el circuito ATP. De hecho, no ha ganado todavía ningún título ATP individual. Su única final ATP llegó en Chengdu en 2023, donde perdió contra Alexander Zverev, el cabeza de serie número uno en este US Open tras la ausencia de Sinner.

Un jugador que fue número 2 del mundo júnior necesitó casi una década para llegar a su primera final ATP. Y entonces llegó Wimbledon 2023, probablemente uno de los momentos más importantes de su carrera, dándose a conocer al mundo.

Safiullin llegó a cuartos de final de Wimbledon 2023, siendo el jugador de ranking más bajo en alcanzar esa ronda desde Nick Kyrgios en 2014. En esa edición cayó ante el italiano Jannik Sinner, quien en aquel momento era el octavo cabeza de serie.

¿Será el regreso de Alcaraz o la revancha de Safiullin?

Y, además, este US Open es especialmente importante porque Safiullin ha tenido una remontada clave en el ranking después de haber estado mucho más abajo. Ahora el ruso está dentro del top 100, después de empezar el año cerca del puesto 190.

Quizá no es uno de los tenistas más destacados del circuito, pero esta tarde tendrá el objetivo de frenar el regreso de Carlos Alcaraz. Hoy volverá a encontrarse con un 'Carlitos' que vuelve por primera vez para disputar un partido a cinco sets, meses después sin competir en individuales.

Safiullin quiere volver a demostrar que puede tumbar a una estrella y Alcaraz tendrá que superar este examen, donde no podrá tener ninguna duda ante el ruso, quien ya se aprovechó una vez de las debilidades del murciano y de su falta de rodaje. Hoy toca desempatar el balance, pero ¿será el regreso de Alcaraz o la revancha de Safiullin?