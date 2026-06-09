Zverev deja tirado a 'L'Équipe' tras ser preguntado por sus acusaciones de malos tratos: "Ya es la segunda vez que me lo preguntas"

El gran protagonista del momento tiene nombre y apellidos: Alexander Zverev. El tenista ha conseguido acaparar la mayoría de los titulares tras conseguir su ansiado primer Grand Slam en la arcilla parisina. Un triunfo que no ha encajado todo el mundo de la misma manera. Y es que la victoria en el Abierto de París del germano está empañada por las acusaciones de malos tratos que lleva arrastrando años por parte de sus exparejas.

Y es que esta vez Sascha ha sido noticia por su comportamiento en una entrevista con "L'Équipe" que realizó este lunes. En un principio todo iba bien mientras Alexander Zverev hablaba primero sobre su victoria en Roland-Garros y después cuando explicó lo que significaba por fin hacerse con su primer título de Grand Slam.

El problema vino cuando el tenista alemán interrumpió la entrevista en el momento en el que diálogo se desvió hacia las declaraciones manifestadas por algunos miembros del público y los medios de comunicación, en respuesta a las acusaciones de violencia doméstica presentadas por sus dos exparejas.

En ese momento según explica el medio francés "L'Equipé" Zverev cortó de forma radical la entrevista. Así lo ha publicado el medio en sus redes sociales con la siguiente publicación: "En una entrevista concedida a «L'Équipe», Alexander Zverev abordó primero su consagración en Roland-Garros. Antes de cortar abruptamente la entrevista cuando se abordaron las reservas de una parte del público y de los medios, en consideración a las acusaciones de violencia conyugal".

El germano fue muy claro y explicó que "en primer lugar, esta no es esa clase de entrevista. En segundo lugar, ¿sabe que las acusaciones han sido demostradas como falsas? Es la segunda vez que me preguntas sobre esto. Hice todo lo que pude y mi inocencia ha quedado demostrada", concluyó para luego cortar en seco la entrevista. "Creo que deberíamos parar, es mejor así".

Esta no es la única referencia que el medio ha hecho a las acusaciones del germano. Además de la cobertura del partido, "l'Equipé" publicó una columna de opinión titulada "Vivir con", donde trataron las acusaciones previas contra el jugador.

Hace dos años, Zverev se vio envuelto en unas acusaciones de abuso doméstico que dió por zanjadas mediante un acuerdo extrajudicial con su expareja, quien lo acusó de agresión. Una denuncia se emitió en 2023, y que se acabó saldando en 2024 al llegar ambas partes a un acuerdo económico.

La prensa internacional con Zverev: amor o odio

En función de la zona geográfica en la que leas el periódico encontrarás elogios o menosprecio a la victoria del germano dejándola en un segundo plano. Y es que la prensa internacional ha puesto el foco dependiendo de su afinidad ante la victoria de Sascha en Roland Garros.

En el caso de la prensa germana no han faltado artículos venerando al tenista o el protagonismo del triunfo en la portada haciendo referencia a que Zverev ha conseguido grabar su nombre como uno de los grandes del tenis alemán.

Final de Roland Garros: Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en imágenes. / MOHAMMED BADRA / EFE

En el caso de Estados Unidos, los artículos que mencionan a Zverev obteniendo la victoria han hecho hincapié en las denuncias de abusos y en un pasado con altibajos, y en el periódico de Washington Post con el siguiente subtítulo: "ya no es uno de los mejores jugadores que nunca ganó un título importante". Un estilo muy similar que siguió The Guardian.

Por lo que respecta a los medios italianos, el claro protagonista era su compatriota Flavio Cobolli quien se enfrentó a la primera final de Grand Slam de toda su carrera y finalmente perdió ante Alexander Zverev.