Roland Garros en directo hoy: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Djokovic y Zverev

¡Bienvenidos!

¡Hola, hola! Bienvenidos a una jornada más del Roland Garros 2026. Hoy, en primer turno (11:05h) Davidovich se medirá al argentino Tirante. Después, Jódar tiene su cita ante Duckworth y Carreño se las verá con Kokkinakis. También tendrá acción Zverev ante el checo Machac. ¡Vamos allá!