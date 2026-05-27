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Roland Garros en directo hoy: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Djokovic y Zverev
Última hora y resultados de la tercera jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo
Sigue en directo la jornada de Roland Garros de este miércoles 27 de mayo.
¡Davidovich, en ventaja!
Primer set para el tenista español, que vence por 6-4. Ahora, en la segunda manga, lidera por 1-0. En otras pistas, De Jong y el italiano Cina igualan 3-3, mientras Khachanov y Trungeliti mantienen un disputado primer set por 4-3 en favor del primero.
Davidovich, en acción
Davidovich -Tirante ya está en juego. Primer set, de momento, 2-1 para el español. Al tiempo, Khachanov también está en la primera manga con el argentino Trungelliti, venciéndole por 2-0.
¡Bienvenidos!
¡Hola, hola! Bienvenidos a una jornada más del Roland Garros 2026. Hoy, en primer turno (11:05h) Davidovich se medirá al argentino Tirante. Después, Jódar tiene su cita ante Duckworth y Carreño se las verá con Kokkinakis. También tendrá acción Zverev ante el checo Machac. ¡Vamos allá!
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