Mirra Andreeva y su relación con París: De las lágrimas de rabia a las de alegría total

¡Qué cosas tiene el deporte! Mirra Andreeva acaba de vivir a sus 19 años su segundo momento mágico en el Bois de Boulogne parisino, aunque las emociones no han tenido nada que ver con lo sucedido en 2024 y desnudan la miseria de las organizaciones deportivas internacionales, con mención especial para el Comité Olímpico Internacional (COI).

Remontémonos casi dos años atrás. Todavía con Thomas Bach en la presidencia, la máxima institución del deporte olímpico quiso romper una lanza a favor de los deportistas rusos, pero lo hizo con tal cobardía que incluso habría estado mejor que se hubiese quedado con los brazos cruzados.

El deporte ruso fue excluido de manera prácticamente unánime del deporte mundial tras el inicio de las hostilidades contra Ucrania en febrero de 2022. A diferencia de lo sucedido con Israel, con Estados Unidos o incluso con Irán, todos estuvieron de acuerdo de inmediato, algo que extraña tanto que parece que estuviese ya hablado.

Mirra Andreeva y Diana Shnaider, plata en dobles en los Juegos de París / EFE

El COI decidió abrir la mano y permitir la presencia de algunos deportistas rusos en los Juegos de París'24, aunque bajo bandera neutral y sin himno en caso de victoria. Entre la decena y media de aquellos que obtuvieron el permiso, se encontraba una niña de 17 años llamada Mirra y apellidada Andreeva.

Formando pareja con Diana Shnaider, llegó a la final y se colgó la plata, única medalla parisina de los deportistas rusos 'neutrales'. Sin embargo, tuvo que vivir un calvario, aun siendo menor de edad. Los rusos no recibieron el móvil de regalo del COI y sus patrocinadores, no podían dirigirse a los medios, no podían postear en redes sociales y eran vigilados como si de 'parias' se tratase.

A la espera de que saliese Rafa Nadal a la zona mixta, SPORT se cruzó con Mirra Andreeva tras ganar las 'semis' a las españolas Sara Sorribes y Cristina Bucsa. En ruso, le preguntamos que cómo lo estaba viviendo ante la atenta mirada de una Shnaider que tenía 20 años. La tenista apenas balbuceó "está siendo duro, está siendo difícil" antes de que las lágrimas apareciesen en su juvenil rostro. Su compañera de dobles se la llevó.

Mirra Andreeva, sonriente con la Copa Suzanne-Lenglen / EFE

El COI puso en una situación de presión extrema a una chica que no podía votar en las elecciones rusas y no era imputable penalmente. Por suerte y con la inestimable ayuda de la aragonesa Conchita Martínez, la tenista nacida en plena Siberia en Krasnoyarsk tocó el cielo este sábado en Roland Garros al imponerse por 6-3 y 6-2 en la final a la heroica polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa.

"Siempre trato de contener mis emociones, pero tampoco es malo soltarlas y dejarlas salir si eso te ayuda a centrarte otra vez", dijo Andreeva en la rueda de prensa previa a la semifinal. Si consiguió sobreponerse a todo lo extradeportivo siendo una niña con 17 años en las pistas de Roland Garros en los Juegos, ahora como mayor de edad saldrá como reina. Chapó.