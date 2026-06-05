Maja Chwalinska, la gran sorpresa de Roland Garros

La gran sorpresa de Roland Garros tiene nombre y apellido: Maja Chwalinska. La joven tenista de 24 años entró al Abierto parisino siendo la número 114 en el ránking y tras su brillante participación en el torneo, la polaca ha conseguido asegurarse hasta el número 21.

Después de batirse contra Diana Shnaider en un duelo que duró dos horas y diez minutos, el partido cayó de la mano de Chwalinska con un resultado de 7-6(4) y 6-4. Esta victoria le da a la polaca el pase para jugar la final contra la octava cabeza de serie Mirra Andreeva, que actualmente entrena con Conchita Martínez.

Esta es su primera aparición en el cuadro principal de Roland Garros tras ganarse su sitio en qualy, el torneo de clasificación que se celebra días antes del cuadro principal. Tanto para Chwalinska como para Shnaider, quien ganó a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, será esta la primera final de un grande por primera vez.

Esta es la oportunidad perfecta para una de las dos de alzarse con el título, ya que las principales raquetas como Aryna Sabalenka o Iga Swiatek, quienes eran las claras favoritas a hacerse con el título, ya no están en el circuito. Su casuística recuerda a la de Emma Raducanu, quien consiguió ganar el US Open en 2021 tras clasificarse también en la qualy.

La polaca aterrizaba en París habiendo ganado únicamente un solo partido en un 'major' y ahora apenas ha perdido un set en lo que va de torneo en la arcilla francesa. En caso de que consiga vencer a la joven Andreeva de 19 años, la polaca podrá ascender en el ránking y colocarse en la posición número 14 además de llevarse un cuantioso premio.

Los fantasmas del pasado

Esta situación puede significar más que una victoria para la tenista, y es que Chwalinska no siempre lo ha tenido fácil en la pista. La joven sufrió una depresión que la mantuvo alejada del tenis durante un tiempo.

La polaca explicó que en su momento empezó a sentirse mal dentro y fuera de la pista, y que no conseguía reconectar con aquella niña que se enamoró de esa disciplina a los siete años. A pesar de aquello, intentó probar suerte con otros deportes, pero no lo consiguió.

¿Quién le diría a Maja Chwalinska que iba a volver al circuito siendo la gran sorpresa de Roland Garros? La joven buscaba entrar en el top-100 este año, y podríamos decir que ha superado con creces ese objetivo.

Ahora solo queda saber quién será la campeona en París y consiga hacerse con la victoria en la tierra batida francesa. ¿Quién lo hará, la sorpresa del torneo o la número tres del mundo? Pronto sabremos la respuesta.