Roland Garros responde al comentario machista del paraguayo Vallejo: "Tienen que arbitrar los hombres"

La eliminación de Adolfo Daniel Vallejo en segunda ronda de Roland Garros frente al francés Moise Kouame sigue dando que hablar. El paraguayo, que estuvo cerca de culminar una remontada épica antes de caer en cinco sets, mostró su malestar tras el encuentro y dejó unas declaraciones que han generado una fuerte polémica.

Vallejo cayó por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8) en un partido de casi cinco horas disputado en una Suzanne Lenglen completamente entregada al joven talento francés de 17 años.

Tras el encuentro, el paraguayo criticó la gestión del partido por parte de la árbitra brasileña Ana Carvalho, al considerar que no logró controlar el ambiente que se vivía en la pista.

Moise Kouame, la nueva estrella frances / EFE

“Este tipo de partidos debería arbitrarlos un hombre. Es muy difícil para una mujer tener la autoridad necesaria para enfrentarse a un público tan intenso”, afirmó Vallejo en rueda de prensa.

Las palabras del paraguayo provocaron rápidamente numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados y usuarios consideraron inapropiado el comentario y lo calificaron de sexista.

Pero las críticas de Vallejo no se limitaron únicamente al arbitraje. El paraguayo también cargó contra la actitud de Kouame durante algunos momentos clave del encuentro, especialmente en los tramos finales del partido. “Creo que perdió mucho tiempo en varias ocasiones, tirándose al suelo o retrasando el juego”, aseguró.

Vallejo consideró además que el ambiente generado por el público francés terminó favoreciendo a su rival en un partido donde el desgaste físico fue determinante.

“No es normal que el público esté gritando durante tanto tiempo cuando no se está jugando. Cuando el aspecto físico es tan importante, darle tanto tiempo a un jugador acaba beneficiándole”, explicó.

Pese a la polémica, Kouame continúa protagonizando una de las grandes historias del torneo. El joven francés, que ya se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde Rafael Nadal en Wimbledon Championships 2003, buscará ahora una plaza en octavos de final frente al chileno Alejandro Tabilo.

Por su parte, Vallejo abandona París después de firmar la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, aunque su eliminación ha quedado inevitablemente marcada por unas declaraciones que ya están generando debate dentro y fuera del circuito.

ROLAND GARROS RESPONDE

Un hecho que el torneo no ha querido dejar pasar y ha salido al paso con un comunicado asegurando que van a tomar medidas en lo que consideran una declaración inaceptable.

Este es el comunicado:

La Federación Francesa de Tenis y los organizadores del torneo Roland-Garros han tomado nota de los comentarios de Adolfo Daniel Vallejo sobre el árbitro tras su partido del 28 de mayo de 2026, y los consideran inaceptables.

La competencia de un árbitro no se determina por su género, sino por su profesionalidad y su capacidad para arbitrar al más alto nivel. El resultado de un evento deportivo, sea positivo o negativo, nunca puede justificar ni excusar tales comentarios.

Los organizadores del torneo impondrán una sanción significativa a Adolfo Vallejo en forma de multa.

El torneo Roland-Garros condena enérgicamente todos los comentarios sexistas, independientemente de quién los profiera, y ofrece su apoyo al árbitro del partido y, en general, a todos los oficiales arbitrales del torneo.