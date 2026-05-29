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ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultados en vivo de Jódar, Djokovic y Zverev
Sigue en directo la jornada de hoy, viernes 29 de mayo, con Rafa Jódar y Novak Djokovic en vivo
Última hora y resultados en vivo de la jornada de hoy de Roland Garros con Rafa Jódar y Novak Djokovic en vivo y online.
¿Cuándo juega Djokovic?
El tenista serbio se enfrentará a Joao Fonseca en un duelo muy esperado. Antes, se jugarán en la Chatrier los partidos de Iga Swiatek y de Mirra Andreeva. El partido de Nole no empezará antes de las 15.30 hora española.
¡Cómo está Carreño!
Descomunal el partido hasta el momento del asturiano, que logra el break en el inicio del segundo set. Se acerca poco a poco a los octavos de final de Roland Garros...
Queda poco para Jódar
Como hemos dicho anteriormente, el duelo entre Jódar y Michelsen arrancará cuando finalice el Kostyuk-Golubic. Ahora mismo, la ucraniana va set arriba y break en el segundo. A este ritmo, el madrileño saltará sobre las 13h a pista.
¡SET DE CARREÑO!
Pablo Carreño se adelanta en el partido ante Thiago TIrante, ganando el tie-break EN BLANCO. Fantástico el tenista asturiano.
Turno para Swiatek
Arranca el primer turno en la Phillipe Chatrier entre Iga Swiatek y Magda Linette. Duelo de polacas en París.
Rublev se lleva el primer set
El tenista ruso se lleva la primera manga (5-7) ante Nuno Borges y se acerca un poco más a los octavos de final. Por el otro lado, Carreño y Tirante están cerca de jugarse el primer set en el tie-break definitivo,
Igualdad máxima en el inicio de jornada
Ningún partido se está decidiendo por la vía rápida: ni masculino ni femenino. Estos son los resultados en este momento:
- Borges - Rublev (5-5)
- Tirante - Carreño (4-4)
- Kostyuk - Golubic (4-3)
- Starodubtseva - Wang (3-4)
¿Cuándo juega Rafa Jódar?
Tenemos que estar muy pendientes del partido entre Kostyuk y Golubic. Cuando finalice dicho encuentro, será el turno del madrileño, que se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen.
Y en el cuadro femenino...
También en juego los siguientes partidos en el cuadro femenino:
Viktorija Golubic - Marta Kostyuk
Yuliia Starodubtseva - Wang Xiyu
¡Carreño da el primer paso!
El español busca los octavos de final y no ha podido empezar mejor el partido. Break a favor en el primer juego del encuentro.
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