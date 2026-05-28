Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultado de Sinner en vivo

EL CALOR, ¿RIVAL DE SINNER?

Nuevo día con calor sofocante en la capital francesa que puede alcanzar los 31 - 32 grados durante el partido de Sinner.

Varios jugadores han sido los que han sufrido por el calor en estos primeros días de competición y también calambres derivados de ello.

Con todo esto, habrá que ver como lidia Sinner con ello, con las ya varias malas experiencias que ha tenido en otros episodios como el del Open de Australia pasado.