En directo
ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultado de Sinner en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy, jueves 28 de mayo, con Jannik Sinner en vivo
Última hora y resultados en vivo de la jornada de hoy de Roland Garros con Jannik Sinner en vivo y online.
SINNER 2-1 CERUNDOLO | 2º SET [1-0]
Ya tiene el break en el segundo set Sinner. PArece que no habrá historia para nada hoy
SINNER 6 - 3 CERÚNDOLO
Primer set para Sinner. Muy controlado en todo momento por el italiano que parece que no tiene ninguna intención de relajarse lomás mínimo en su camino.
SINNER 5 - 2 CERÚNDOLO
Cerca de cerrar el set Sinner. Muy cómodo en este inicio de duelo.
SINNER 4 - 1 CERUNDOLO
Sin problemas sigue Sinner al saque. Fácil para el número uno de momento.
SINNER 3 - 0 CERÚNDOLO
Ha empezado como un ciclón Sinner. Break y confirmación ya en el bolsillo.
EMPIEZA SINNER
Se juega ya en la pista central de Roland Garros. Sinner al saque de inicio
EL CALOR, ¿RIVAL DE SINNER?
Nuevo día con calor sofocante en la capital francesa que puede alcanzar los 31 - 32 grados durante el partido de Sinner.
Varios jugadores han sido los que han sufrido por el calor en estos primeros días de competición y también calambres derivados de ello.
Con todo esto, habrá que ver como lidia Sinner con ello, con las ya varias malas experiencias que ha tenido en otros episodios como el del Open de Australia pasado.
OSAKA EN PROBLEMAS
Más allá del número uno mundial, en esta jornada matinal, marcada de nuevo por el intenso calor que sacude estos días París, están en juego ya varios partidos.
Entre ellos, el del italiano Cobolli, que ha quedado como uno de los favoritos por su lado.
También en el cuadro femenino, en juego Osaka que está sufriendo de lo lindo ante la croata Vekic.
También en muchos problemas Emma Navarro, que se ha llevado un rosco en el primer set ante la joven Iva Jovic.
SE DECIDE LA TERCERA RONDA
Muy buenos días. Segunda jornada de la segunda ronda de Roland Garros con la gran atracción de Jannik Sinner que juega en turno matinal (12h) ante el pequeño de los hermanos Cerúndolo.
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- La cronología y los motivos del adiós de Alexia Putellas al Barça
- Anthony Gordon: el Barça ficharía presión, definición y talento
- El dilema del Barça: fichar ya a Anthony Gordon o esperar por Julián Álvarez o Joao Pedro
- La situación de Rashford en el Barça se complica
- ¡Principio de acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon por el Barça!
- ¡El Barça envía una oferta formal de 70 millones al Newcastle por Anthony Gordon!
- Reunión de Deco con los agentes de Dani Olmo