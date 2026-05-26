Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultados de la jornada con Sinner, Sabalenka y Medvedev

Bouzas debuta contra la favorita

Jessica Bouzas, una de las representantes españolas, tendrá el debut más duro posible en Roland Garros: Aryna Sabalenka. La número uno aterriza en París con el objetivo de levantar por primera vez la Copa de Mosqueteros. Todo lo que no sea una victoria suya, supondría la mayor sorpresa de los últimos meses en el circuito femenino.