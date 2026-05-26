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ROLAND GARROS

Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultados de la jornada con Sinner, Sabalenka y Medvedev

Última hora y resultados de la tercera jornada de Roland Garros de este martes 26 de mayo

Aryna Sabalenka, en el Mutua Madrid Open

Aryna Sabalenka, en el Mutua Madrid Open / EFE

Iker Kind

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Sigue en directo la tercera jornada de Roland Garros de este martes 26 de mayo.

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