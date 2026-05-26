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ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Última hora y resultados de la jornada con Sinner, Sabalenka y Medvedev
Última hora y resultados de la tercera jornada de Roland Garros de este martes 26 de mayo
Sigue en directo la tercera jornada de Roland Garros de este martes 26 de mayo.
ACTUALIZACIÓN: Cuadro masculino
Ahora mismo se están disputando los siguientes partidos:
- Walton - Medvedev (6-2, 1-4)
- Cilic - Kouamé (5-5)
- Tabilo - Majchrzak (6-1, 3-2)
- Griekspoor - Arnaldi (6-6)
- Popyrin - Svajda (6-3, 2-4)
Bouzas debuta contra la favorita
Jessica Bouzas, una de las representantes españolas, tendrá el debut más duro posible en Roland Garros: Aryna Sabalenka. La número uno aterriza en París con el objetivo de levantar por primera vez la Copa de Mosqueteros. Todo lo que no sea una victoria suya, supondría la mayor sorpresa de los últimos meses en el circuito femenino.
Problemas para Medvedev
El tenista ruso va a perder el primer set contra Adam Walton en un inicio pésimo por su parte (5-2).
Partidos del cuadro femenino
Y en el femenino...
- Vekic - Tubello (2-1)
- Jovic - Eala (1-0)
- Navarro - Tjen (3-0)
- Liu - Uchijima (0-3)
Partidos del cuadro masculino
Ahora mismo se están disputando los siguientes partidos:
- Walton - Medvedev (2-2)
- Cilic - Kouamé (1-1)
- Tabilo - Majchrzak (3-1)
- Griekspoor - Arnaldi (1-2)
- Popyrin - Svajda (4-1)
Debut de Landaluce
Martín Landaluce, la otra perla española, inicia su camino en Roland Garros contra el boliviano Juan Carlos Prado. El madrileño parte como favorito para conseguir una victoria muy especial en París.
¡Muy buenos días! Tercera jornada de Roland Garros y la última en la que se celebra la primera ronda del torneo. Hoy debuta Jannik Sinner, máximo favorito para hacerse con el título, y en cuanto a los españoles será el turno de Martín Landaluce y Jéssica Bouzas.
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