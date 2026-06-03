Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka, Auger-Aliassime y Berrettini

¡Sorpresa en la Chatrier!

Maja Chwalińska, que está siendo la gran sensación del torneo, se lleva el primer contra Anna Kalinskaya (7-6) y está a una sola manga de llegar a las semifinales de Roland Garros. La polaca está sorprendiendo a todo el mundo del tenis, ya que viene de la fase previa y está pasando por encima de todas sus rivales.