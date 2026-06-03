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Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka, Auger-Aliassime y Berrettini

Sigue en directo la jornada de Roland Garros en la que se cerrarán las semifinales masculinas y femeninas

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Sabalenka, durante el partido ante Naomi Osaka / EFE

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