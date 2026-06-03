En directo
ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka, Auger-Aliassime y Berrettini
Sigue en directo la jornada de Roland Garros en la que se cerrarán las semifinales masculinas y femeninas
Sigue en directo el resultado de los partidos de Aryna Sabalenka, Matteo Berrettini y el resto de la jornada en SPORT.es.
¡Sorpresa en la Chatrier!
Maja Chwalińska, que está siendo la gran sensación del torneo, se lleva el primer contra Anna Kalinskaya (7-6) y está a una sola manga de llegar a las semifinales de Roland Garros. La polaca está sorprendiendo a todo el mundo del tenis, ya que viene de la fase previa y está pasando por encima de todas sus rivales.
¡Buenos días! Última jornada de los cuartos de final de Roland Garros y se decidirán los cuatro supervivientes del cuadro masculino y femenino. Ayer ya pudimos conocer a dos de ellos (Zverev y Mensik, y Andreeva y Kostyuk). Hoy, Aryna Sabalenka, máxima favorita para el título, buscará seguir un camino impecable en París, mientras que los italianos se dejarán la vida para aprovechar una oportunidad única ante las bajas de Sinner y compañía. ¡Empezamos!
- Simeone, el aliado inesperado de Julián Álvarez
- ¡Bomba en la cantera! El Barça se anticipa al Madrid y al City y ficha a Enzo Pérez, el gran mediocentro del futuro
- De la Fuente le manda un 'recado' a Huijsen
- ¡El Atlético ya negocia con el posible sustituto de Julián Álvarez!
- Operación retorno' de Cucurella y Grimaldo
- La estrategia de Deco: los ingresos que espera el Barça con los derechos en porcentaje de ventas
- José Luis Sánchez no da crédito con el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça: 'Es inadmisible
- El PSG volverá a tirar la casa por la ventana: Kroupi Jr. y Yan Diomande en la mira y tres estrellas, en serio peligro