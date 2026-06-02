Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Jódar, Zverev y Fonseca

¡Rosco de Andreeva!

Menuda manera de empezar el día. Como se nota el dominio que tiene Andreeva en condiciones indoor. La tenista rusa se ha llevado el primer set (6-0) ante Cirstea,y apunta a las semifinales de Roland Garros. La hora a la que empiece el partido de Rafa Jódar dependerá de la duración de los dos partidos femeninos anteriores.