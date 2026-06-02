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ROLAND GARROS

Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Jódar, Zverev y Fonseca

Sigue en directo la jornada de Roland Garros, con el Jódar-Zverev y el Fonseca-Mensik

Rafael Jódar, de España, celebra tras ganar su partido de cuarta ronda masculina en el Abierto de Roland Garros, en París. EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Rafael Jódar, de España, celebra tras ganar su partido de cuarta ronda masculina en el Abierto de Roland Garros, en París. EFE/EPA/TERESA SUAREZ / TERESA SUAREZ / EFE

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Iker Kind

Iker Kind

Sigue en directo la jornada de este martes 2 de junio, con especial atención en el partido de Rafa Jódar contra Alexander Zverev.

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