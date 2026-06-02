En directo
ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Jódar, Zverev y Fonseca
Sigue en directo la jornada de Roland Garros, con el Jódar-Zverev y el Fonseca-Mensik
Sigue en directo la jornada de este martes 2 de junio, con especial atención en el partido de Rafa Jódar contra Alexander Zverev.
¡Rosco de Andreeva!
Menuda manera de empezar el día. Como se nota el dominio que tiene Andreeva en condiciones indoor. La tenista rusa se ha llevado el primer set (6-0) ante Cirstea,y apunta a las semifinales de Roland Garros. La hora a la que empiece el partido de Rafa Jódar dependerá de la duración de los dos partidos femeninos anteriores.
¡Orden de juego de hoy!
Este es el orden de juego de la jornada de hoy en la Phillipe Chatrier:
- Andreeva - Cirstea (3-0)
- Svitolina - Kostyuk (seguidamente)
- Jódar - Zverev (seguidamente)
- Fonseca - Mensik (20:15)
¡Muy buenos días a todos! Qué jornada tenemos por delante. Día lluvioso en París, lo que cambia totalmente las condiciones del torneo. Ya está en juego el primer partido del día en la Phillipe Chatrier (Andreeva-Cirstea) y se está jugando bajo techo. ¿Cómo afectará esto a Rafa Jódar?
- Oferta sorpresa a Christensen
- Konaté, fichado por Florentino
- El Barça acelera la salida de Bardghji
- Sergi Domínguez, un chollo millonario para el Barça
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo
- ¡Ansu Fati, al Mónaco y el Barça roza el 1:1 del límite salarial!
- Ni Pedri ni Iniesta: Maldini señala al mejor centrocampista de la historia de España
- La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha