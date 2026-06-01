Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka y Auger-Aliassime

Partidazo femenino en la Chatrier

Tres años después, la sesión nocturna de Roland Garros tendrá un partido femenino. Será el que enfrente a Aryna Sabalenka con Naomi Osaka. Un duelo de dos grandes nombres y que lidera el cartel de hoy.

En la Suzanne Lenglen, ya está en juego el Potapova-Kalinskaya.