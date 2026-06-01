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ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka y Auger-Aliassime
Sigue en directo la jornada de Roland Garros en la que se definen los cuartos de final
Sigue en directo la jornada de este lunes 1 de junio, en la que se decidirán todos los cuartos de final del cuadro masculino y femenino.
Partidazo femenino en la Chatrier
Tres años después, la sesión nocturna de Roland Garros tendrá un partido femenino. Será el que enfrente a Aryna Sabalenka con Naomi Osaka. Un duelo de dos grandes nombres y que lidera el cartel de hoy.
En la Suzanne Lenglen, ya está en juego el Potapova-Kalinskaya.
Cobolli, el 'tapado'
El tenista italiano ya está disputando su partido de octavos de final y va por delante ante el estadounidense Zachary Svajda (3-1). El transalpino está jugando un gran tenis durante la semana y está siendo de los pocos jugadores sólidos en París.
¡Buenos días! Arranca la segunda semana de Roland Garros y se definen durante esta jornada todos los encuentros de cuartos de final. Hoy, en la parte masculina tocan los de la parte alta, donde cualquier tenista puede convertirse en un finalista inesperado. ¿Será Flavio Cobolli el afortunado?
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