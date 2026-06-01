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ROLAND GARROS

Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado de los partidos de Sabalenka y Auger-Aliassime

Sigue en directo la jornada de Roland Garros en la que se definen los cuartos de final

Aryna Sabalenka, durante el torneo de Roland Garros

Aryna Sabalenka, durante el torneo de Roland Garros / MOHAMMED BADRA

Iker Kind

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Sigue en directo la jornada de este lunes 1 de junio, en la que se decidirán todos los cuartos de final del cuadro masculino y femenino.

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