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ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado del partido de Jódar y Carreño y resto de la jornada
Sigue en directo la jornada de Roland Garros con un duelo español como gran protagonista
Tras el partido en la Suzanne Lenglen entre Cirstea y Wang, será turno para el duelo español de la jornada. Rafa Jódar y Pablo Carreño buscarán un billete a los cuartos de final del Grand Slam parisino. Juventud y veteranía, futuro y presente del tenis español en una de las grandes pistas del complejo francés.
¡Muy buenos días! Ya está en marcha la jornada de domingo en Roland Garros con dos partidos del cuadro femenino. Sorana Cirstea y Wang Xiyu se miden en la Suzanne Lenglen, mientras que Marta Kostyuk e Iga Swiatek se enfrentan en la Philippe Chatrier.
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