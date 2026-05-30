En directo
ROLAND GARROS
Roland Garros hoy en directo: Resumen y resultado del partido de Landaluce y resto de la jornada
Sigue en directo la jornada de Roland Garros con el español Martín Landaluce en juego
Sigue en directo una nueva jornada de Roland Garros en la que Martín Landaluce busca su billete ante Juan Manuel Cerúndolo, verdugo de Jannik Sinner.
Este es el orden de juego en la central para hoy:
El cuadro femenino arranca en la pista Simonne-Mathieu con el duelo entre la griega María Sakkari y la polaca Maja Chwalińska. A la misma hora en la Suzanne Lenglen se enfrentan Iva Jovic y Naomi Osaka.
¡Muy buenos días! Todo a punto para que dé comienzo la jornada de sábado en Roland Garros. El primero partido del cuadro masculino se disputa en la pista 14 con Francisco Cerúndolo y Zachary Svajda en juego.
- ¡Ya habría acuerdo total Barça-Bernardo Silva!
- Juanma Castaño suelta la bomba: Florentino quiere a estos tres jugadores
- Salen a la luz las millonarias cifras del fichaje de Gordon por el Barça
- Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro
- ¡Mourinho firma su contrato con el Madrid!
- Roony Bardghji opta por una salida del Barça
- El lamentable comunicado del Atlético de Madrid con 'oferta' por Lamine Yamal
- Anthony Gordon, primer fichaje del FC Barcelona: sigue en directo la presentación del nuevo jugador del Barça